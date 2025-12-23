Video O mașină a luat foc în parcarea unui centru comercial din Ploieşti, de la o candelă lăsată nesupravegheată

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marţi în parcarea supraterană a unui centru comercial din centrul municipiului Ploieşti. Flăcările au mistuit o maşină parcată. Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o candelă lăsată nesupravegheată, potrivit ISU Prahova.

„În această noapte, în jurul orei 01:30, pompierii militari din cadrul Detaşamentului 1 Ploieşti au fost solicitaţi să intervină pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs în parcarea supraterană a unui centru comercial din centrul municipiului Ploieşti”, prrecizează ISU Prahova.

Este vorba despre parcarea supraterană a complexului Winmarkt din centrul municipiului, potrivit Telegrama.

La faţa locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru intervenţie la înălţime şi o ambulanţă SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, acestea au constatat faptul că incendiul se manifesta la parterul parcării, la un autoturism parcat, cu degajări mari de fum.

Cauza, o candelă lăsată nesupravegheată

Pompierii au acţionat și pentru evacuarea fumului acumulat în acel spaţiu.

Nu au existat victime şi nici alte autoturisme afectate de incendiu.

La finalul intervenţiei, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o candelă lăsată nesupravegheată.

Amintim că, în noiembrie, patru autoturisme au ars într-un incendiu izbucnit într-o parcare din Ploieşti, două dintre acestea fiind complet distruse de flăcări.

În urmă cu un an, trei mașini au luat foc într-o parcare din București.