Marți, 10 Martie 2026
Ce au reclamat românii pe platforma „Fără Hârtie" în prima săptămână de la lansare

Publicat:

În urmă cu câteva zile, vicepremierul Oana Gheorghiu anunța lansarea platformei ,,Fără hârtie", unde orice român poate semnala problemele birocratice și procedurile greoaie din administrația publică. Am analizat sesizările venite până acum pe platforma Guvernului și vă prezentăm care sunt cele mai comune. 

FOTO Arhivă
,,Declarațiile fiscale", secțiunea cu cele mai multe sesizări

Cele mai multe nereguli reclamate până acum pe platforma Guvernului țin de secțiunea ,,Declarații fiscale". 

Unele dintre experiențe relatate par de domeniul absurdului, ca și cum Kafka ar trăi și ar scrie acum în România:

,,Am primit o notificare că îmi lipsește o declarație, am așteptat la o coadă kilometrică și mi s-a înmânat o declarație după care am fost dată afară ca să completez declarația, după care să mă trimită la alt birou", a povestit cineva. 

,,La schimbarea certificatului de atestare fiscală , se depune toată documentația on-line, dar se solicită depunerea vechiului certificat. De ce nu îl putem autodistruge, în condițiile în care nu mai este valabil?";

,,După ce am stat la coada la ghișeu sa cumpar titluri de stat, când am ajuns la rand am spus ca vreau sa plătesc cu cardul bancar. Am fost trimis la alt ghișeu sa plătesc cu cardul si apoi a trebuit sa revin la ghiseul initial pentru a cumpăra titlurile", sunt alte experiențe relatate. 

Lipsa digitalizării creează cele mai multe dintre neplăceri. Acestea sunt doar câteva dintre reclamațiile referitoare la subiect:

,,De fiecare dată când efectuăm plata directă la ANAF Mangalia pentru asigurarea de sănătate a soției trebuie să ne deplasăm 50 km până la CJAS Constanța pentru a duce o copie după dovada plății pentru activarea ei în sistem. Nu funcționează nici comunicarea între instituții, nici comunicarea prin mail între mine și CJAS pentru a trimite dovada plății pe canalul electronic", spune un alt român.

,,Am depus online, cu procură notarială, solicitare de înrolare în SPV și am depus formularul 150 online, iar apoi am primit un răspuns pe email în care mi se solicita să mă prezint la ghișeu cu documentele. De ce să mai transmit online dacă tot ajung la ANAF?!!!!", se plânge altcineva.

,,Sunt plecat din țară și nu pot să-mi plătesc impozitele pentru că Primăria refuză să se înroleze în ghișeul.ro. Se plâng că nu au bani la buget, dar nu poți să plătești decât cash la casierie", completează un internaut.

Buletinele electronice creează probleme

Cărțile electronice de identitate, care ar fi trebuit să simplifice lucrurile atât pentru funcționarii statului, cât și pentru cetățeni, par doar să le complice deocamdată. Totul din  cauza implementării. Multe sesizări de pe platforma Guvernului indică acest lucru:

,,Am primit un buletin electronic în data de 11.01.2026 care nu poate fi citit. Am cerut schimbarea lui și mi s-a spus că nu se poate, să umblu cu o adeverință (A4) eliberată de poliție pentru dovada adresei. Au promis că în 30 de zile se remediază situația. Până acum nu s-a remediat", a reclamat cineva. 

Cei mai mulți reclamă probleme legate de adresă, care nu se poate actualiza în cazul în care se schimbă: 

,,Reședința nu apare înscrisă în CEI, se eliberează o hârtie", spune cineva.

,,Am cartea de identitate electronică de câteva luni și mi-am schimbat domiciliul. Nu se poate actualiza adresa de domiciliu pe cip. Este necesar să solicit un nou act de identitate doar cu programare online. Pe site nu este această opțiune, te poți programa doar dacă urmează să expire actul de identitate sau pentru emiterea primului buletin la vârsta de 14 ani. Pentru varianta „alte situații” nu există programări disponibile", arată altcineva

,,Sunt posesorul unei cărți electronice de identitate. Doresc să-mi schimb domiciliul actual și nu se poate realiza acest lucru pentru că „nu există procedură”. Cum este posibil acest lucru? Când totul ar trebui să se realizeze într-un minut, prin implementarea noilor date în sistem, ni se spune că „nu există procedură”. La ce mai avem nevoie de CEI? Cu cea clasică rezolvam rapid, prin emiterea unei noi cărți de identitate. Am trimis sesizări la DGEP fără a primi vreun răspuns în termenul legal", au scris oamenii. 

Ce spune Oana Gheorghiu

,,Din nefericire statul știe să se saboteze el pe el singur. Sunt multe instituții care încă nu și-au descărcat aplicațiile cu care pot citi aceste noi cărți de identitate sau nu și-au cumpărat acele cititoare”,  a afirmat vicepremierul Oana Gheorghiu la RFI, referitor la situația cărților electronice de identitate. 

Oana Gheorghiu FOTO: gov.ro
Oana Gheorghiu a explicat și care sunt următorii pași, odată de oamenii depun sesizările online:

„Oamenii vor afla, primesc un tracking number, cu care își pot urmări sesizarea, astfel încât să știe în fiecare clipă ce se întâmplă cu ea (…). Noi vă promitem că în fiecare lună vom avea o raportare cu primele zece domenii. Pe măsură ce rezolvăm, vom trece la următoarele. Încercăm să facem lucrurile astfel încât să nu mai poată fi întoarse din drum”, a precizat aceasta.

YouTube Instagram RSS
