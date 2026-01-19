În timp ce instanța s-a întrunit în data de 19 ianuarie în dosarul „Sacoșa Neagră”, socialistul Igor Dodon a lipsit de la ședință, preferând să posteze imagini din Rusia, unde a marcat Boboteaza pe stil vechi.

Igor Dodon și soția sa, Galina, au marcat Boboteaza pe stil vechi la Mănăstirea Solovețki din nordul Federației Ruse. Liderul PSRM a participat la slujba religioasă, apoi s-a scufundat în apa rece.

,,Acest obicei frumos și profund simbolic, care întărește atât spiritul, cât și trupul, este respectat cu evlavie de credincioși.Biserica Ortodoxă din Moldova este, de-a lungul veacurilor, o parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse. Această unitate spirituală ne leagă și ne face mai puternici. Sunt convins că, în ciuda presiunilor și a provocărilor serioase din ultimii ani, vom reuși să păstrăm unitatea Bisericii Ortodoxe din Moldova și fidelitatea față de tradițiile noastre”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook, mesajul fiind însoțit de o înregistrare video.

Ședință la CSJ

Între timp, la Chișinău, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) s-au întrunit într-o nouă ședință în dosarul „Sacoșa Neagră”, în care este judecat Igor Dodon, actualul lider al PSRM și fost președinte al Republicii Moldova. Aceștia au decis numărul martorilor din partea apărării care urmează să depună mărturii după reluarea judecății în această anchetă penală, fiind acceptați 36 de martori. Decizia instanței, admisă parțial, a nemulțumit apărarea lui Igor Dodon.

„Nu ne miră decizia instanței, așa cum au spus și colegii mei anterior. Reluarea examinării cauzei pare totuși a fi un scenariu pentru a reduce numărul martorilor apărării. Această situație nu ne sperie prea tare; există procedee și instrumente legale pentru a contracara asemenea devieri de la Codul de procedură penală”, a menționat apărătorul Nicolae Posturusu.

O altă opinie a avut procurorul Vitalie Codreanu. „Unii martori nu se referă deloc la învinuirea care a fost adusă. Alții declară anumite circumstanțe legate de presupuse amenințări față de Igor Dodon și familia acestuia, circumstanțe pe care le-am considerat ca fiind nepertinente”, a adăugat acuzarea.

Pro-rusul Igor Dodon este judecat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, comise în timpul exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în vara anului 2019.

Potrivit procurorilor, fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iarolov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care le neagă.

„Suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (PSRM), inclusiv pentru achitarea salariilor angajaților aceluiași partid”, au subliniat anterior procurorii moldoveni.

Dosarul a fost deschis după ce mai multe videoclipuri în care Igor Dodon primește o sacoșă neagră de la Vladimir Plahotniuc au fost făcute publice.

Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual președinte al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), figurează și-n alte anchete penale, precum una dintre ele fiind cea în care, potrivit acuzării, el și soția sa, ajutați de un medic de familie, ar fi falsificat un act medical în baza căruia cuplul Dodon urma să obțină permisiunea să plece în România.

Adeverința medicală pentru fiul lui Igor și Galina Dodon, care ar fi atestat, în mod nereal, că acesta ar fi avut nevoie de tratament într-o instituție română, a fost adusă în luna ianuarie 2023 completului de judecată a Curții Supreme de Justiție (CSJ) de la Chișinău, unde este examinată de mai mult timp cauză penală „Sacoșa Neagră”. Cei doi susțin că sunt nevinovați