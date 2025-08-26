De Ziua Independenței Republicii Moldova se pregătesc destabilizări, avertizează poliția

Poliția avertizează că, de Ziua Independenței Republicii Moldova, marcată la data de 27 august, se pregătesc destabilizări. Instituția îndeamnă cetățenii să nu se implice în provocări organizate de persoane care reprezintă interesele Moscovei.

Responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au făcut publice câteva interceptări, iar conform acestora, un bărbat îi instruia pe participanți cum să acționeze.

„Băieți, planul e următorul: ne întâlnim diseară, între 16:30 și 16:40, în centru. Ne vom împărți în grupuri de câte zece persoane, în colțuri diferite, ca să nu atragem atenția. Mergem la mașină, luăm fiecare câte un balon. Ne adunăm, filmăm un videoclip pentru număr, aruncăm baloanele și strigăm de trei ori: «Rușine! Rușine!». Va fi ca un mini-protest. Apoi ne împărțim din nou în grupuri de câte patru-cinci persoane, în locuri diferite, ca să nu fim observați. Dacă ne oprește cineva, deși sperăm să nu se întâmple – nu spunem cine ne-a adăugat sau cine a organizat totul”, conform interceptării.

În acest context, responsabilii IGP ,,îndeamnă repetat cetățenii să nu se lase influențați de provocatori, exponenți ai grupurilor de influență din Federația Rusă, care au drept scop crearea dezordinilor în cadrul evenimentelor dedicate zilei Independenței Republicii Moldova”.

Ziua Independenței

În data de 27 august, Republica Moldova celebrează 34 de ani de la proclamarea independenței. La Chișinău vor fi organizate mai multe evenimente dedicate acestei zile, care vor începe la ora 09:00 cu depunerea de flori de către liderii de la Chișinău la monumentul „Maica Îndurerată”, iar apoi la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

La sărbătoare vor participa președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.