Kremlinul avertizează cetățenii ruși să evite Republica Moldova. Replica Chișinăului

Kremlinul, prin intermediul Ministerului de Externe, a emis o avertizare prin care recomandă cetățenilor să evite călătoriile în Republica Moldova, motivând că aceștia ar putea fi discriminați sau hărțuiți. Chișinăul respinge aceste acuzații.

Responsabilii Ministerului rus al Afacerilor Externe (MAE) afirmă că sunt înregistrate în continuare ,,numeroase cazuri de discriminare, hărțuire nejustificată și tratament neadecvat aplicat cetățenilor ruși care intră în Republica Moldova de către reprezentanții autorităților moldovenești”.

Conform acestora, cei cu pașapoarte rusești sunt supuși ,,în mod regulat controlului și verificărilor umilitoare” imediat ce ajung pe cale aeriană în Republica Moldova, cazurile având loc pe Aeroportul Internațional Chișinău (AIC).

,,Nu sunt rare cazurile de așteptare de mai multe ore în zona de tranzit, fără asigurarea condițiilor elementare de trai și posibilitatea de a comunica cu lumea exterioară. Au existat situații în care cetățenii ruși au petrecut în aeroport mai mult de două zile. Acestea au fost adesea urmate de refuzul de a le permite intrarea în țară pe motive inventate. Se constată aplicarea arbitrară a legislației, reținerea forțată la frontieră și urmărirea penală fără prezentarea unor dovezi convingătoare. La plecarea din Chișinău se practică prelungirea artificială a procedurilor de control, ceea ce duce la întârzierea pasagerilor la îmbarcarea în avion”, au menționat angajații structurii ruse.

Mai mult, aceștia susțin că autoritățile moldovenești nu permit ,,accesul angajaților Ambasadei Rusiei la Chișinău la cetățenii ruși”, iar solicitările în acest sens ale misiunii diplomatice ruse ,,sunt ignorate”, lucru ce pune în dificultate sau face imposibilă acordarea asistenței consulare.

,,În acest context, Ministerul de Externe al Rusiei recomandă insistent cetățenilor ruși să țină cont de riscurile menționate și, pe cât posibil, să se abțină de la călătorii în Republica Moldova”, au conchis reprezentanții MAE.

Reacția MAE moldovean

În replică, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău neagă acuzațiile, subliniind că ,,nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Autoritățile Republicii Moldova aplică legislația națională în mod nediscriminatoriu tuturor cetățenilor străini, inclusiv cetățenilor Federației Ruse, în conformitate cu standardele internaționale și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Ministerul Afacerilor Externe respinge tentativele de prezentare eronată a realităților din Republica Moldova și îndeamnă la o informare corectă și responsabilă a publicului”.

Nu este prima dată când Moscova vine cu asemenea anunțuri ce vizează Chișinăul. În luna aprilie a anului trecut, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a emis un avertisment prin care recomandă cetățenilor ruși să ia în considerare riscurile la care se pot supune dacă vor călători în Republica Moldova, printre care un control riguros la intrarea în țară și posibilitatea de a li se interzice accesul.