Alertă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, în urma unei amenințări cu bombă

Autoritățile moldovene au fost anunțate în a doua jumătate a zilei de vineri că Aeroportul Internațional Chișinău ar fi minat, iar la scurt timp s-au deplasat serviciile specializate pentru efectuarea verificărilor necesare, precum și au fost evacuați de urgență toți oamenii din aerogară.

Angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) au evacuat pasagerii și personalul din aerogară până la venirea serviciilor specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

,,Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate.Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului.Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, au adăugat angajații IGPF.

Ultima dată, o alertă cu bombă la Aeroportul Internațional ,,Eugen Doga” din Chișinău a fost înregistrată pe 4 aprilie. Atunci, la fel, oamenii au fost evacuați din aerogară, dar în urma verificărilor nu a fost găsit niciun explozibil.