Florin Talpan îl bagă la cheltuială pe Gigi Becali: „Daune morale de 20.000 de euro!”. Taxat pentru prejudicii de imagine

Florin Talpan a câștigat procesul deschis împotriva lui Gigi Becali și va primi 20.000 de euro despăgubiri. Instanța a decis că patronul FCSB trebuie să îi plătească această sumă pentru prejudicii de imagine.

Decizia a fost pronunțată vineri, 22 mai, de Tribunalul București. Totuși, hotărârea nu este definitivă, iar Becali are posibilitatea să facă apel.

Florin Talpan a deschis procesul după ce a susținut că anumite declarații ale finanțatorului i-au afectat imaginea publică. Juristul ceruse inițial daune de 80.000 de euro, însă instanța a acordat o sumă mai mică. Procesul a fost deschis în ianuarie 2024 de juristul CSA Steaua, care a afirmat că anumite reacții ale fanilor FCSB au venit ca urmare a afirmațiilor lui Becali.

Informațiile despre verdict au apărut pe portalul oficial al instanțelor de judecată: „Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamant a unor daune morale în cuantum de 20.000 euro, plata urmând să se facă în lei, la cursul BNR de la data plăţii.

Obligă pârâtul la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 lei. Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicare, iar cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a Civilă, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 22.05.2026!”.