Teheranul dă vina pe Washington pentru blocarea negocierilor: „cerințe excesive” și temeri pentru o escaladare a conflctului

Iranul acuză Statele Unite că sabotează negocierile privind încetarea conflictului, prin „cerințe excesive” și poziții contradictorii, în contextul unor tensiuni tot mai mari care alimentează temerile privind o posibilă reluare a ostilităților.

Într-o discuție cu secretarul general al ONU, António Guterres, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a criticat ferm poziția Washingtonului, susținând că aceasta afectează procesul diplomatic aflat sub medierea Pakistanului, relatează AFP.

„Pozițiile contradictorii și cererile excesive repetate ale Statelor Unite perturbă procesul de negocieri”, a declarat Araghchi, potrivit agențiilor iraniene Tasnim și Fars. El a adăugat că, în ciuda neîncrederii profunde față de SUA, Iranul rămâne angajat în procesul diplomatic „cu responsabilitate și seriozitate”.

Negocierile sunt facilitate de Pakistan, iar șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a avut recent discuții la Teheran cu oficiali iranieni privind „inițiative diplomatice menite să prevină o nouă escaladare”.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaïl Baghai, diferențele dintre părți rămân „profunde”, în special în privința dosarelor sensibile legate de securitate regională, strâmtoarea Ormuz și programul nuclear iranian.

În paralel, Qatarul și alte state din regiune încearcă să joace un rol de mediator, după ce o delegație qatareză a efectuat recent o vizită la Teheran.

Speculații privind o posibilă escaladare militară

Tensiunile diplomatice sunt amplificate de informații apărute în presa americană, care sugerează că Washingtonul ia în calcul noi acțiuni militare împotriva Iranului.

Postul CBS News a relatat că armata americană s-ar pregăti pentru eventuale bombardamente în cursul weekendului, în timp ce publicația Axios a scris că președintele Donald Trump ar fi discutat cu apropiații săi despre situația din regiune.

În același timp, Trump a declarat public că liderii iranieni „doresc cu disperare să încheie un acord”, fără a confirma însă vreo decizie privind acțiuni militare.

De la intrarea în vigoare a unei încetări fragile a focului, pe 8 aprilie, au avut loc doar runde limitate de negocieri, fără rezultate concrete, inclusiv discuții la Islamabad pe 11 aprilie între reprezentanți americani și iranieni.

Escaladare verbală între Teheran și Washington

Președintele american a amenințat în mai multe rânduri cu reluarea atacurilor, dar nu a trecut la acțiuni directe, în timp ce Iranul avertizează că nu va ceda presiunilor.

Autoritățile de la Teheran au transmis că nu vor accepta „intimidarea”, iar Gărzile Revoluționare au avertizat că un nou atac ar putea extinde conflictul „mult dincolo de regiune”.

În paralel, situația rămâne tensionată și în Liban, unde confruntările dintre Israel și Hezbollah continuă în ciuda armistițiului, iar atacurile aeriene au provocat victime în sudul țării.

Criza din Orientul Mijlociu rămâne astfel într-un punct sensibil, cu negocieri fragile și riscuri crescute de escaladare militară.