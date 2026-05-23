Zelenski respinge propunerea Germaniei privind statutul de „membru asociat” al Ucrainei în UE: „Ar fi incorect să rămânem fără voce”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-o scrisoare transmisă liderilor Uniunii Europene, că propunerea Germaniei de a acorda Ucrainei statutul de „membru asociat” al UE este „incorectă”, întrucât ar lăsa Kievul fără voce în cadrul blocului comunitar.

Cancelarul german Friedrich Merz a propus ca Ucraina să poată participa la reuniunile Uniunii Europene fără drept de vot, ca etapă intermediară către aderarea deplină, măsură pe care o consideră utilă pentru facilitarea unui posibil acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia în urmă cu mai bine de patru ani.

În răspunsul său, transmis vineri seară și consultat de Reuters, Zelenski susține că recenta plecare de la putere a prim-ministrului ungar Viktor Orban — un opozant ferm al aderării Ucrainei la UE — a creat o oportunitate pentru progrese în negocierile de aderare.

„Ar fi incorect ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce”, a spus Zelenski în mesajul său. „Este momentul potrivit pentru a avansa cu aderarea Ucrainei într-un mod deplin şi semnificativ”, a pledat el.

Scrisoarea a fost adresată președintelui Consiliului European António Costa, președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintelui cipriot Nikos Christodoulides, care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Zelenski le-a mulțumit liderilor europeni pentru sprijinul acordat în timpul războiului și a subliniat că Ucraina acționează ca un bastion împotriva agresiunii ruse pentru întregul bloc format din 27 de state.

„Apărăm Europa - pe deplin, nu parțial şi nu cu jumătăți de măsură”, arată Zelenski în mesaj. „Ucraina merită o abordare echitabilă şi cu drepturi egale în cadrul Europei”, a punctat liderul ucrainean.