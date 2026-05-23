Copac uriaș căzut peste o alee din parcul Kiseleff. Zona rămâne sub monitorizare

Un copac uriaș s-a prăbușit sâmbătă dimineață în centrul Capitalei, în parcul Kiseleff, și a căzut peste o alee intens circulată, fără a provoca victime, autoritățile declanșând verificări la fața locului.

Incidentul s-a produs în jurul orei 10.30, într-o zonă frecvent tranzitată de pietoni, unde, în mod obișnuit, circulă zilnic sute de persoane.

Din fericire, în momentul prăbușirii arborelui, pe aleea afectată nu se afla nimeni, astfel că nu au fost înregistrate persoane rănite, potrivit Digi24.

La scurt timp după incident, polițiștii și jandarmii au intervenit pentru a verifica zona și pentru a se asigura că nu există victime printre crengile căzute.

Ulterior, reprezentanți ai Administrației Domeniului Public au ajuns în parc pentru a evalua situația și pentru a începe lucrări de toaletare și degajare a zonei afectate.

Autoritățile au precizat că poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul și dacă arborele prezenta semne de degradare înainte de prăbușire.

Deși incidentul s-a încheiat fără urmări grave, zona rămâne sub monitorizare până la finalizarea intervențiilor de siguranță.