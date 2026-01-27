search
Marți, 27 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iarnă dificilă în Republica Moldova: lecții online și numeroase victime ale poleiului și ghețușului

0
0
Publicat:

Republica Moldova se confruntă cu o iarnă dificilă, țara fiind acoperită de polei și ghețuș. În consecință, sute de oameni au alunecat și au căzut, suferind traumatisme, iar numai la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău au ajuns în doar 48 de ore aproape 500 de persoane.

Sute de moldoveni au suferit traumatisme. FOTO: Facebook.com/IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Sute de moldoveni au suferit traumatisme. FOTO: Facebook.com/IMSP Institutul de Medicină Urgentă

În ziua de luni, 26 ianuarie, peste 200 de persoane au avut nevoie de consultația medicului traumatolog din cadrul Institutului de Medicină Urgentă (IMU), iar aproape jumătate dintre acestea au avut nevoie de imobilizare în ghips. Totodată, 48 de pacienți au fost internați, iar 16 au fost supuși de urgență unor intervenții chirurgicale.

Pe lângă traumatismele la nivelul picioarelor sau al mâinilor, au fost înregistrate și traumatisme cranio-cerebrale, astfel că nouă persoane au necesitat internare.

Doctorii suprasolicitați

Medicii IMU susțin că lucrează la capacitate maximă și roagă pacienții să dea dovadă de înțelegere și răbdare, recomandând moldovenilor ,,ca, pe cât posibil, să evite deplasările, să rămână acasă și să poarte încălțăminte adecvată condițiilor de iarnă, pentru a preveni accidentele. Personalul medical al Unității de Primiri Urgențe (UPU) continuă să depună eforturi maxime pentru a acorda asistență tuturor pacienților care se adresează în regim de urgență”.

Iar ministrul Sănătății, Emil Ceban, a vizitat spitalul pe fondul presiunii tot mai mari asupra serviciilor de urgență, verificând modul în care este organizată activitatea și cum sunt gestionate situațiile din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU).

,,Am discutat cu echipele medicale despre adaptarea fluxurilor, utilizarea capacităților existente și menținerea continuității actului medical. Ministerul Sănătății rămâne conectat să monitorizeze situația din spitale și să coordoneze eforturile instituțiilor în vederea acordării ajutorului medical necesar”, a menționat oficialul.

Lecții online în Chișinău

Între timp, școlile din Capitală au trecut la regimul online până la sfârșitul săptămânii, conform unui anunț al primarului Ion Ceban.

„Această decizie a fost luată în baza prognozelor Serviciului Hidrometeorologic, dar și la recomandarea diferitor specialiști”, a menționat edilul Chișinăului.

Conform datelor Executivului, aproape 270 de școli desfășoară lecțiile online, peste 50 combină orele cu prezență fizică și online, 202 instituții nu activează, urmând să recupereze orele ulterior, iar aproape 620 desfășoară lecțiile în format clasic.

Citește și: Unirea cu România, scenariu blocat politic. Ce a vrut să transmită Maia Sandu prin afirmația privind votul pentru unificare

Responsabilii Ministerului Educației și Cercetării (MEC) recomandă instituțiilor de învățământ să desfășoare lecțiile online, dar cele care nu pot organiza orele în acest format să nu înceapă activitatea la ora 08:00, ci la 09:00.

„Totodată, direcțiile de educație și instituțiile de învățământ trebuie să evalueze zilnic situația și să ia decizii menite să asigure siguranța copiilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar”, au precizat reprezentanții MEC.

Guvernul moldovean a luat mai multe măsuri

Totodată, angajații sistemului public vor începe ziua de muncă cu o oră mai târziu, aceasta fiind una dintre măsurile luate de Guvernul de la Chișinău pe fondul condițiilor meteorologice extrem de complicate.

„Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate. Aveți grijă de cei din jur — familie, prieteni, vecini — în special de persoanele vulnerabile. Respectați recomandările autorităților și evitați riscurile inutile. Guvernul continuă intervențiile în regim prioritar pentru fluidizarea traficului, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică, astfel încât viața de zi cu zi să poată continua în siguranță”, a afirmat premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Prin urmare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Ministerul Energiei ,,au activat protocoalele de criză, desfășurând intervenții pentru fluidizarea traficului rutier, menținerea circulației pe drumurile naționale și regionale, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate. De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Armata Națională vor acorda suport autorităților publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiective critice și protecția populației”.

Autoritățile au venit și cu o serie de recomandări pentru cetățeni, inclusiv ,,să evite deplasările neesențiale, în special în orele dimineții și pe segmentele de drum afectate, să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum, să respecte indicațiile Poliției și ale autorităților rutiere, să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru iarnă, să manifeste prudență sporită în deplasarea pietonală, să acorde atenție persoanelor vulnerabile și să contribuie, în măsura posibilităților, la curățarea spațiilor adiacente blocurilor locative și zonelor intens circulate”.

Prognozele meteorologilor

Angajații Serviciului Meteorologic de Stat (SHS) din țara vecină prognozează pentru noaptea de marți spre miercuri ploi, precum și menținerea poleiului și ghețușului.

Temperaturile minime vor ajunge până la –3 grade Celsius, iar miercuri, pe parcursul zilei, maximele vor urca până la +5 grade Celsius, mai spun meteorologii. 

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
Gândul a avut dreptate. Cifrele oficiale de la Ministerul Finanțelor confirmă „scamatoria” contabilă prin care Guvernul Bolojan a redus deficitul bugetar în 2025
gandul.ro
image
Accidentul din Timiș în care șapte suporteri greci au murit: Predoiu transmite condoleanțe omologului elen / Clubul PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon
mediafax.ro
image
Gigi Becali a făcut echipa ideală cu care FCSB va lua titlul! Surpriza vine de la Ngezana. Exclusiv
fanatik.ro
image
Viața la -40 de grade Celsius, într-o casă de lemn din Laponia: „Cel mai apropiat oraș e la 3 ore de mers cu mașina”
libertatea.ro
image
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
digi24.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Imagini dramatice din Sicilia: Un oraș se prăbușește. Mii de oameni au fost evacuați de urgență, sunt revolte în stradă
antena3.ro
image
Salata la pungă din supermarketuri, la analize de laborator. Toate sortimentele sunt contaminate
observatornews.ro
image
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Câţi bani poţi face cu Uber într-un weekend, în Bucureşti: trebuie să ai maşina pe numele tău
playtech.ro
image
Titi Aur știe cum s-ar fi întâmplat accidentul grav în care au murit suporterii lui PAOK. De ce exclude ca șoferul să fi adormit la volan
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Îndrăgitul artist român a murit! Din păcate, a suf... Vezi mai mult
kanald.ro
image
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
wowbiz.ro
image
Statul îţi face plinul cu 1.500 de lei pe card. Cine sunt românii care beneficiază de ajutor
romaniatv.net
image
Se dau bani zilnic pentru români! Cine va primi alocația de hrană
mediaflux.ro
image
Ce a remarcat Titi Aur în cazul tragediei rutiere din județul Timiș, soldată cu șapte morți și trei răniți. Autocarul cu suporterii lui PAOK, implicat într-un accident grav
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
click.ro
image
De ce Elena Ceaușescu n-a „șters-o” de pe micul ecran pe Natalia Guberna: „Mă plăcea pentru că…” Cât a plătit impozit, în 2026: „Am strâns bani din timp” Artista face 68 de ani
click.ro
image
Cele trei zodii care îl vor avea aproape pe Dumnezeu, începând cu 5 februarie. Vor avea noroc divin, împlinire sufletească și le așteaptă oportunități neașteptate
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent

OK! Magazine

image
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Dieta portofoliu scade colesterolul. Ce trebuie să consumi