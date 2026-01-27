Iarnă dificilă în Republica Moldova: lecții online și numeroase victime ale poleiului și ghețușului

Republica Moldova se confruntă cu o iarnă dificilă, țara fiind acoperită de polei și ghețuș. În consecință, sute de oameni au alunecat și au căzut, suferind traumatisme, iar numai la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău au ajuns în doar 48 de ore aproape 500 de persoane.

În ziua de luni, 26 ianuarie, peste 200 de persoane au avut nevoie de consultația medicului traumatolog din cadrul Institutului de Medicină Urgentă (IMU), iar aproape jumătate dintre acestea au avut nevoie de imobilizare în ghips. Totodată, 48 de pacienți au fost internați, iar 16 au fost supuși de urgență unor intervenții chirurgicale.

Pe lângă traumatismele la nivelul picioarelor sau al mâinilor, au fost înregistrate și traumatisme cranio-cerebrale, astfel că nouă persoane au necesitat internare.

Doctorii suprasolicitați

Medicii IMU susțin că lucrează la capacitate maximă și roagă pacienții să dea dovadă de înțelegere și răbdare, recomandând moldovenilor ,,ca, pe cât posibil, să evite deplasările, să rămână acasă și să poarte încălțăminte adecvată condițiilor de iarnă, pentru a preveni accidentele. Personalul medical al Unității de Primiri Urgențe (UPU) continuă să depună eforturi maxime pentru a acorda asistență tuturor pacienților care se adresează în regim de urgență”.

Iar ministrul Sănătății, Emil Ceban, a vizitat spitalul pe fondul presiunii tot mai mari asupra serviciilor de urgență, verificând modul în care este organizată activitatea și cum sunt gestionate situațiile din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU).

,,Am discutat cu echipele medicale despre adaptarea fluxurilor, utilizarea capacităților existente și menținerea continuității actului medical. Ministerul Sănătății rămâne conectat să monitorizeze situația din spitale și să coordoneze eforturile instituțiilor în vederea acordării ajutorului medical necesar”, a menționat oficialul.

Lecții online în Chișinău

Între timp, școlile din Capitală au trecut la regimul online până la sfârșitul săptămânii, conform unui anunț al primarului Ion Ceban.

„Această decizie a fost luată în baza prognozelor Serviciului Hidrometeorologic, dar și la recomandarea diferitor specialiști”, a menționat edilul Chișinăului.

Conform datelor Executivului, aproape 270 de școli desfășoară lecțiile online, peste 50 combină orele cu prezență fizică și online, 202 instituții nu activează, urmând să recupereze orele ulterior, iar aproape 620 desfășoară lecțiile în format clasic.

Responsabilii Ministerului Educației și Cercetării (MEC) recomandă instituțiilor de învățământ să desfășoare lecțiile online, dar cele care nu pot organiza orele în acest format să nu înceapă activitatea la ora 08:00, ci la 09:00.

„Totodată, direcțiile de educație și instituțiile de învățământ trebuie să evalueze zilnic situația și să ia decizii menite să asigure siguranța copiilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar”, au precizat reprezentanții MEC.

Guvernul moldovean a luat mai multe măsuri

Totodată, angajații sistemului public vor începe ziua de muncă cu o oră mai târziu, aceasta fiind una dintre măsurile luate de Guvernul de la Chișinău pe fondul condițiilor meteorologice extrem de complicate.

„Vă îndemn să dăm dovadă de responsabilitate și solidaritate. Aveți grijă de cei din jur — familie, prieteni, vecini — în special de persoanele vulnerabile. Respectați recomandările autorităților și evitați riscurile inutile. Guvernul continuă intervențiile în regim prioritar pentru fluidizarea traficului, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică, astfel încât viața de zi cu zi să poată continua în siguranță”, a afirmat premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Prin urmare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Ministerul Energiei ,,au activat protocoalele de criză, desfășurând intervenții pentru fluidizarea traficului rutier, menținerea circulației pe drumurile naționale și regionale, combaterea poleiului și restabilirea alimentării cu energie electrică în localitățile afectate. De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Armata Națională vor acorda suport autorităților publice locale, la solicitare, pe cele mai afectate sau periculoase segmente, inclusiv pentru asigurarea accesului către obiective critice și protecția populației”.

Autoritățile au venit și cu o serie de recomandări pentru cetățeni, inclusiv ,,să evite deplasările neesențiale, în special în orele dimineții și pe segmentele de drum afectate, să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum, să respecte indicațiile Poliției și ale autorităților rutiere, să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru iarnă, să manifeste prudență sporită în deplasarea pietonală, să acorde atenție persoanelor vulnerabile și să contribuie, în măsura posibilităților, la curățarea spațiilor adiacente blocurilor locative și zonelor intens circulate”.

Prognozele meteorologilor

Angajații Serviciului Meteorologic de Stat (SHS) din țara vecină prognozează pentru noaptea de marți spre miercuri ploi, precum și menținerea poleiului și ghețușului.

Temperaturile minime vor ajunge până la –3 grade Celsius, iar miercuri, pe parcursul zilei, maximele vor urca până la +5 grade Celsius, mai spun meteorologii.