Radu Drăgușin le-a închis gura fanilor în remiza scoasă de Tottenham pe terenul lui Liverpool

După o serie de înfrângeri pe linie și amenințată cu retrogradarea, Tottenham a smuls o remiză pe terenul campioanei Liverpool, în acestă seară. Cu Radu Dragășin titular, londonezii au egalat în minutul 90, obținând un punct important, mai ales pentru moral.

Internaționalul român a fost anunțat în primul 11 încă după-amiază (Romero era accidentat, iar van de Ven, suspendat), astfel că pe internet au apărut o mulțime de comentarii deloc măgulitoare la adresa fundașului tricolor. „Rugați-vă pentru Tottenham!” sau „Parcă te aștepți deja la o înfrângere”, sunt câteva dintre reacțiile suporterilor, însă Radu le-a închis gura acestora pe teren.

Fără să facă un meci mare, internaționalul nostru a jucat bine, a blocat atacurile „cormoranilor” și a participat și la faze ofensive. În prima repriză a greșit o singură dată, când a intrat mai tare la un adversar și Liverpool a obținut o lovitură liberă (nefructificată), pentru ca în a doua parte să-l blocheze de mai mult ori pe Salah. A fost aproape să-și îngroape echipa în minutul 73, când a încercat să-i trimită cu capul balonul lui Vicario, egipteanul interceptând și trimițând mingea către poarta lui Tottenham, însă portarul a intervenit in extremis și a respins.

La ultima fază, Radu Drăgușin și-a răscumpărat greșeala cu o intervenție excelentă, blocând șutul lui Hugo Ekitike, care se ducea spre poarta sa. Tottenham a obținut astfel un punct important în lupta pentru salvarea de la retrogradare, fiind cu un punct peste zona roșie.