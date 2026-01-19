search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Puterea de la Chișinău cere anchetarea edilului Ion Ceban pentru legături cu FSB-ul. Partidul său îl apără

Publicat:

Membrii Consiliului Municipal Chișinău din partea puterii îl acuză pe edilul Ion Ceban de legături cu FSB-ul și cer anchetarea acestuia. Partidul primarului respinge acuzațiile și îi ia apărarea.

Puterea cere anchetarea penală a lui Ion Ceban. FOTO: Facebook.com/ Ion Ceban
Puterea cere anchetarea penală a lui Ion Ceban. FOTO: Facebook.com/ Ion Ceban

Membrii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC) au solicitat desecretizarea documentelor semnate cu structuri din Federația Rusă și explicații publice de la edilul Ion Ceban. Demersurile au fost înaintate în cadrul unei conferințe de presă susținute după ce Denis Cuculescu, un individ din țara vecină, a fost condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie. Acesta a fost acuzat că ar fi fost recrutat de o persoană afiliată Kremlinului pentru a facilita transferul de bani din Rusia în Republica Moldova.

Martorii din dosarul penal ar fi declarat că Ion Ceban și primăria pe care o conduce ar fi primit bani din Federația Rusă. Iar acest sprijin ar fi avut loc datorită fostului ofițer al Serviciului Federal de Securitate (FSB), Iurii Gudilin, care a fost surprins anterior intrând împreună cu Olga Grak, agent al FSB, în sediul Primăriei Capitalei țării vecine.

„Banii aparțin rușilor și trebuie folosiți pentru a închide niște întrebări, banii reprezintă salarii pentru persoane din Primăria Chișinău sau dacă va fi înlăturat, deține materiale compromițătoare despre Ion Ceban, Igor Dodon, Vadim Batrîncea sunt doar câteva dintre declarațiile incluse în sentința de condamnare a lui Denis Cuculescu”, a adăugat Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC.

Vicepreședintele fracțiunii PAS, Dumitru Ivanov, a menționat un alt episod ce vizează implicarea Moscovei. Astfel, ar fi fost semnat un acord de cooperare între Primăria Chișinău și Fondul de investiții RK, filială a Fundației RosCongress, structură afiliată Kremlinului. Actul prevedea participarea partenerilor ruși la elaborarea Planului Urbanistic General (PUZ), precum li schimburi de acte și informații.

„Această așa-zisă consultanță gratuită este un cal troian. Este un instrument de infiltrare a modelului rusesc de control urban și politic în Primăria Chișinău”, a explicat Dumitru Ivanov.

În acest context, fracțiunea PAS a adresat mai multe întrebări publice primarului Ion Ceban, printre care dacă a beneficiat, în cele două mandate, de bani, consultanță sau alt suport din partea Rusiei sau FSB, inclusiv în crearea partidului Mișcării Alternative Naționale (MAN).

Ancheterea penală a edilului Ion Ceban 

De asemenea, fracțiunea PAS a solicitat Procuraturii Generale (PG), Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și Centrului Național Anticorupție (CNA) din țara vecină să inițieze verificări privind „posibila punere în pericol a securității naționale prin deciziile, colaborările și acțiunile primarului Ion Ceban”.

Apărat de reprezentanții formațiunii sale

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, nu a reacționat la aceste acuzații, dar au sărit în apărarea sa consilierii municipali pe listele MAN. Aceștia le-au respins, amenințând cu judecată ,,pentru calomnii și defăimare”. 

„Toate actele și documentele semnate de Primăria Chișinău, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte instituții din țară sau din afara ei, sunt publice. Primăria nu are ce desecretiza. Reprezentanții PAS mint și manipulează opinia publică, cunoscând foarte bine acest lucru.Totodată, nici Primăria, nici primarul general Ion Ceban nu au vreo legătură cu acuzațiile lansate, acestea fiind intenționate și menite să defăimeze imaginea primarului general.În același timp, Guvernul deține documente secretizate privind achizițiile de gaze naturale, energie electrică și contracte directe fără licitații, pe perioada de aproape doi ani în care țara a fost menținută în stare de urgență”, a explicat Lucia Pisarenco, consilieră MAN din CMC. 

Interzis în România și spațiul Schengen

În data de 9 iulie a anului trecut, reprezentanții Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE) au anunțat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, și alți doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen.

Iar la scurt timp, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a explicat că edilului Chișinăului, Ion Ceban, i-a fost aplicată restricția din cauza legăturilor cu Rusia. Acesta din urmă a respins acuzațiile, susținând că este victimă politică.

Republica Moldova

