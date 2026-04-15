Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Gheorghe Urschi, regele umorului, a fost înmormântat la Chișinău: ,,Nu râdea de moldoveni, el râdea cu moldovenii”

Gheorghe Urschi, supranumit regele umorului moldovenesc, a fost petrecut pe ultimul drum în data de 15 aprilie de rude, colegi, prieteni, oficiali și oameni care l-au cunoscut prin intermediul glumelor sale. Acesta a fost înmormântat la Cimitirul Central din Chișinău.

Gheorghe Urschi a fost înmormântat în data de 15 aprilie. FOTO: Facebook.com/ Igor Grosu
În dimineața zilei de 15 aprilie, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Gheorghe Urschi a fost adus la Palatul Național Nicolae Sulac din centrul Chișinăului, unde marele artist a fost aplaudat îndelung pentru ultima dată.

La căpătâiul său s-au recules cele două fiice îndurerate, alte rude, colegi de scenă și oameni care nu l-au cunoscut niciodată, dar l-au îndrăgit datorită glumelor sale inconfundabile.

I-au adus un ultim omagiu și primele persoane în stat, printre care președinta Maia Sandu, premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului Igor Grosu. 

„Gheorghe Urschi a devenit o busolă morală a neamului nostru, care ne-a ajutat să nu ne lăsăm striviți de greutăți, ci să râdem de ele.. Maestrul Urschi nu râdea de moldoveni, el râdea cu moldovenii”, a afirmat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. 

,,Ne luăm rămas bun de la cel care a știut să transforme viața în zâmbet și adevărul în umor.Gheorghe Urschi pleacă dintre noi, dar lasă în urmă o lume mai caldă, mai sinceră și mai umană. În liniștea acestei zile, îi mulțumim pentru tot ce ne-a dăruit - pentru umorul prin care ne-a unit, pentru gândurile care ne-au făcut mai conștienți, pentru lumina pe care a adus-o în sufletele noastre. Astăzi nu spunem doar adio, ci și mulțumim”, a adăugat prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

,,Drum lin, maestre Gheorghe Urschi. Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-am cunoscut, ascultat și admirat”, a conchis președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu. 

După ceremonia funerară din incinta Palatul Național Nicolae Sulac, cortegiul funerar a pornit spre Teatrul Republican Luceafărul, unde marele artist și-a început cariera de actor, dramaturg și regizor.

Ulterior, cortegiul s-a îndreptat spre Cimitirul Central de pe strada Armenească din Chișinău, unde Gheorghe Urschi își va dormi somnul de veci, alături de soția sa, înmormântată aici.

Avea 78 de ani 

Gheorghe Urschi a decedat în data de 13 aprilie pe patul de spital. Umoristul, care a suferit un atac vascular cerebral grav în 2011 în urma căruia au rămas sechele grave și l-au imobilizat în scaunul cu rotile, a murit la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, unde a fost internat în stare gravă în ultimele săptămâni. Vestea tristă a fost anunțată de apropiații săi pe rețelele sociale.

,,Gheorghe Urschi s-a stins. După 5422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta. Acolo îl va avea în grijă soția lui, Maria Urschi”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a umoristului. 

În calitate de actor, regizor, scenarist, Gheorghe Urschi este o figură emblematică a teatrului, cinematografiei și umorului din Republica Moldova.

„Gheorghe Urschi a fost o personalitate complexă, unică și care nu a lăsat pe nimeni indiferent. Un destin dedicat spectatorilor, oamenilor pe care i-a iubit și care l-au iubit și respectat. Va rămâne nemuritor, mereu actual și cel care ne-a lăsat amintiri de neprețuit”, a subliniat ministrul moldovean al Culturii, Cristian Jardan. 

Născut în 1948 în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, Gheorghe Urschi a absolvit în 1970 Școala de Teatru „Boris Șciukin” din Moscova. Ulterior, a activat ca actor la Teatrul Republican Luceafărul.

A jucat în numeroase piese de teatru și a regizat zeci de spectacole. Maestrul a scris cărți, a semnat piese de teatru și scenarii de film și a realizat numeroase emisiuni și concerte.

Celebritatea i-a fost adusă și de emisiunea televizată „Teatrul de miniaturi”, precum și de concertele susținute în satele țării vecine alături de soția sa, Maria Urschi, de actorul Gheorghe Pârlea și de interpreții Doina și Ion Aldea-Teodorovici.

În 2008, Gheorghe Urschi a fost distins cu „Ordinul Republicii”. Patru ani mai târziu, i-a fost conferit titlul de „Artist al Poporului”, iar în 2019 a primit Premiul Național.

