Doi români au jefuit un șofer de camion în Ungaria. Unul dintre ei s-a dat drept polițist

Doi români au fost arestați în orașul ungar Kecskemét, fiind suspectați că au jefuit, pe 4 mai, un șofer străin de camion într-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria.

„În dimineața zilei de 4 mai 2026, victima, un cetățean bulgar, dormea în camionul său într-o parcare din Lajosmizse, când a fost trezită de doi bărbați.

Unul dintre ei s-a dat drept polițist și i-a cerut să arate banii pe care îi avea asupra sa. După ce șoferul a scos un teanc cu mai multe mii de euro, suspectul i l-a smuls din mână și a fugit împreună cu complicele său”, transmite Poliția ungară într-un comunicat.

Autoritățile au găsit rapid mașina folosită de suspecți și au reconstituit traseul celor doi cetățeni români. Bărbații, în vârstă de 36 și 38 de ani, au fost opriți și reținuți pe autostradă.

Victima l-a recunoscut pe bărbatul care s-a prezentat drept polițist și i-a furat banii. Cei doi au fost audiați pentru furt și au fost plasați în arest.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar putea avea legătură și cu alte infracțiuni similare.

Un caz similar a avut loc recent și în România, unde Costin Oprea, tânărul din Ploiești devenit cunoscut după ce s-a dat drept polițist și a înșelat mai multe persoane, este din nou în atenția anchetatorilor, de această dată sub identitățile false de „procuror” și „ofițer SRI”.

Acesta a devenit cunoscut publicului în 2024, când procurorii au stabilit că s-ar fi prezentat drept polițist, deși nu avea nicio calitate oficială în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Escrocheria a ieşit la iveală când a înşelat o familie vecină cu mama sa, care ea însăşi era convinsă că fiul ei este polițist. Sub acest pretext, oamenii i-ar fi cerut ajutorul pentru angajarea unui avocat și efectuarea unei expertize. Costin Oprea le-ar fi solicitat inițial 5.000 de lei, apoi încă 2.500 de lei, după care ar fi dispărut fără a rezolva situația.

Victimele au descoperit ulterior că bărbatul nu era angajat al Poliției și au depus plângere. Potrivit procurorilor, Costin Oprea și-ar fi construit o identitate falsă de polițist folosind uniformă, legitimație falsă, stație radio, un pistol de tip Glock și o lampă stroboscopică montată pe mașină.

Acesta ar fi participat inclusiv la verificări privind un furt din Ploiești și la controale în trafic.