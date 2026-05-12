search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Doi români au jefuit un șofer de camion în Ungaria. Unul dintre ei s-a dat drept polițist

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Doi români au fost arestați în orașul ungar Kecskemét, fiind suspectați că au jefuit, pe 4 mai, un șofer străin de camion într-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria.

FOTO: Freepik
FOTO: Freepik

În dimineața zilei de 4 mai 2026, victima, un cetățean bulgar, dormea în camionul său într-o parcare din Lajosmizse, când a fost trezită de doi bărbați.

Unul dintre ei s-a dat drept polițist și i-a cerut să arate banii pe care îi avea asupra sa. După ce șoferul a scos un teanc cu mai multe mii de euro, suspectul i l-a smuls din mână și a fugit împreună cu complicele său”, transmite Poliția ungară într-un comunicat.

Autoritățile au găsit rapid mașina folosită de suspecți și au reconstituit traseul celor doi cetățeni români. Bărbații, în vârstă de 36 și 38 de ani, au fost opriți și reținuți pe autostradă.

Victima l-a recunoscut pe bărbatul care s-a prezentat drept polițist și i-a furat banii. Cei doi au fost audiați pentru furt și au fost plasați în arest. 

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar putea avea legătură și cu alte infracțiuni similare.

Un caz similar a avut loc recent și în România, unde Costin Oprea, tânărul din Ploiești devenit cunoscut după ce s-a dat drept polițist și a înșelat mai multe persoane, este din nou în atenția anchetatorilor, de această dată sub identitățile false de „procuror” și „ofițer SRI”.

Acesta a devenit cunoscut publicului în 2024, când procurorii au stabilit că s-ar fi prezentat drept polițist, deși nu avea nicio calitate oficială în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Escrocheria a ieşit la iveală când a înşelat o familie vecină cu mama sa, care ea însăşi era convinsă că fiul ei este polițist. Sub acest pretext, oamenii i-ar fi cerut ajutorul pentru angajarea unui avocat și efectuarea unei expertize. Costin Oprea le-ar fi solicitat inițial 5.000 de lei, apoi încă 2.500 de lei, după care ar fi dispărut fără a rezolva situația.

Victimele au descoperit ulterior că bărbatul nu era angajat al Poliției și au depus plângere. Potrivit procurorilor, Costin Oprea și-ar fi construit o identitate falsă de polițist folosind uniformă, legitimație falsă, stație radio, un pistol de tip Glock și o lampă stroboscopică montată pe mașină.

Acesta ar fi participat inclusiv la verificări privind un furt din Ploiești și la controale în trafic.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
digi24.ro
image
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Vicepremierul Oana Gheorghiu face apel public către Parchetul General să ofere consultanță guvernului despre cum să bage oamenii la pușcărie
gandul.ro
image
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
mediafax.ro
image
Blat în finala Cupei României! Dezvăluirea uluitoare a lui Marius Mitran înainte de U Craiova – U Cluj
fanatik.ro
image
Învățătorul Petruț Rizea, după un AVC suferit din cauza epuizării la școală: „Pur și simplu am căzut din picioare”. Mesajul pe care-l transmite celor din minister
libertatea.ro
image
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
digisport.ro
image
Decizia istorică luată de instanța din Italia. Un copil are doi tați și o mamă
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Au renunţat să îşi ia casă după ce cursul EURO a explodat. Unii au de plătit zeci de mii de lei în plus
observatornews.ro
image
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
cancan.ro
image
Trei ingrediente pe care să le consumi zilnic la pensie ca să ajungi la 100 ani. Unul îl poți aduce din Grecia
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
„Nora şi ginerele îşi moştenesc socrii?”. Explicaţia oficială a unui avocat
playtech.ro
image
Câți ani are Sorana Cîrstea, de fapt. De ce vrea să se retragă anul acesta marea sportivă a României
fanatik.ro
image
Riscul ca Nicușor Dan să se izoleze de liderii europeni. Analist politic: ”Nu pare capabil să construiască relații”
ziare.com
image
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
digisport.ro
image
Micul dejun preferat al Victoria Beckham. Chiar soțul său i l-a pregătit! Ce mănâncă de trei ori pe zi pentru o piele sănătoasă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE cu vila de lux în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Aici a locuit și cu George Burcea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pacienți. Noul regulament privind medicamentele critice
mediaflux.ro
image
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Strategia „faptului împlinit” a lui George Copos. Cum încearcă milionarul să schimbe regulile de „dragul” turismului pe Tâmpa și Panoramic
actualitate.net
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie
click.ro
image
Horoscop 13 mai. Perioadă grea pentru Fecioare, schimbări neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
iepurași Playboy foto Profimedia jpg
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Legumele congelate se gătesc direct sau trebuie dezghețate? Ce recomandă bucătarii
image
Cum obții un orez perfect și aromat: „Un sfat excelent”. Trebuie adăugat un ingredient simplu în tigaie

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul