Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video
Ultimele știri

Când va fi condus pe ultimul drum Gheorghe Urschi, supranumit „regele umorului moldovenesc”: ,,O țară întreagă în lacrimi”

Marele umorist și actor Gheorghe Urschi, care s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, va fi condus joi, 15 aprilie, pe ultimul drum. Artistul va fi înmormântat la Cimitirul Central de pe strada Armenească din Chișinău.

Gheorghe Urschi va fi înmormântat în data de 15 aprilie la Chișinău. FOTO: Facebook.com/ Maia Sandu

Potrivit responsabililor din cadrul Ministerul Culturii al Republicii Moldova, miercuri, începând cu ora 17:00, trupul neînsuflețit al artistului va fi depus la biserica „Sfânta Teodora de la Sihla” din Chișinău.

A doua zi, în intervalul orelor 08:00–09:30, vor avea loc serviciul divin și slujba de pomenire. Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa la Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde, între orele 10:00 și 13:00, va avea loc ceremonia funerară.

Doliu în Republica Moldova

Ziua în care artistul va fi condus pe ultimul drum va fi declarată zi de doliu național în Republica Moldova, în baza decretului semnat de Maia Sandu. Drapelele de stat vor fi coborâte în bernă, iar instituțiile publice și cetățenii sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere în memoria marelui artist, au precizat reprezentanții ministerului de resort. 

Gheorghe Urschi a decedat în data de 13 aprilie pe patul de spital. Umoristul, care a suferit un atac vascular cerebral grav în 2011 în urma căruia au rămas sechele, a murit la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Capitala țării vecine, unde a fost internat în stare gravă în ultimele săptămâni. Vestea tristă a fost anunțată de apropiații săi pe rețelele sociale.

,,Gheorghe Urschi s-a stins. După 5422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta. Acolo îl va avea în grijă soția lui, Maria Urschi”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a umoristului. 

Generații întregi din țara vecină au crescut cu umorul lui Gheorghe Urschi. Printre moldovenii care păstrează amintiri legate de marele actor se numără și Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană.

,,În anii '90, tata avea un Opel Commodore. Era prima noastră mașină de import, spațioasă, cu magnetofon. Mergeam cu ea toată familia la țară, de Paști și alte sărbători.Caseta mea preferată era cea cu scheciuri de Gheorghe Urschi. Râdeam cu toții jumătate de drum de la Chișinău la Ștefănești. Gheorghe Urschi a fost vocea care ne-a făcut tranziția mai veselă, ne-a alinat traumele, ne-a făcut să râdem când țara noastră se împiedica făcând primii pași.A fost nu doar scriitor, actor și regizor, dar și un mare psiholog și doctor. Îi suntem cu toții datori, pentru că, se știe, râsul prelungește viața”, a afirmat Marcel Spatari. 

Liderii de la Chișinău au subliniat că Republica Moldova a pierdut un mare artist care a făcut o întreaga țară să râdă.

,,Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi. Gheorghe Urschi a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care ne unesc. A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. Spirit liber, dar profund în observațiile sale, a reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță. Țara noastră îi rămâne recunoscătoare pentru bucuria oferită, prin talentul său, atâtor generații”, a notat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. 

,,A umplut sălile caselor de cultură din toată Republica Moldova aducând zâmbete și veselie oamenilor, mai ales atunci când motive de bucurie erau foarte puține. A reușit să transforme problemele de actualitate în satiră, iar satira într-o formă de artă.Vă mulțumim, maestre, pentru toate zâmbetele adunate”, a scris președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.

,,În aceste clipe grele, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor de breaslă și tuturor celor care l-au admirat. Memoria sa va rămâne vie prin zâmbetele pe care ni le-a dăruit. Drum lin, Maestre…”, a conchis șeful Cabinetului de miniștri Alexandru Munteanu.

Biografia lui Gheorghe Urschi

Născut la 18 ianuarie 1948, în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, a urmat în perioada 1965–1969 cursurile școlii de teatru „Boris Șciukin” din Moscova.

După absolvire, a fost angajat ca actor la Teatrul „Luceafărul” din Chișinău, unde a jucat în numeroase spectacole și a regizat zeci de piese, printre care „Steaua fără nume”, „Serghei Lazo” sau „Jocul dragostei și al întâmplării”. De-a lungul celor peste 40 de ani de activitate, a scris cărți și piese de teatru și a realizat numeroase emisiuni și concerte. Printre piesele sale se numără „Mezinul” (1979), „Vom trăi și vom vedea” (1986), „Testamentul” (1992), „Testamentul – 2” (2001), „Doi cocori, două viori” (2003) și „Și iar Chirița!” (2006). Totodată, a scris scenariile și a regizat trei filme: „Cine arvonește, acela plătește” (1989), „Văleu, văleu, nu turna!” (1991) și „Fenta” (2004). A devenit cunoscut și datorită emisiunii televizate „Teatrul de miniaturi”, precum și concertelor susținute în satele Republicii Moldova în anii ’80–’90, inclusiv alături de soția sa, actrița Maria Urschi.

A fost distins cu numeroase premii. În 2008, a primit Ordinul Republicii. Patru ani mai târziu, i-a fost conferit titlul de „Artist al poporului” pentru merite în dezvoltarea genului satiric-artistic. În 2014, a devenit cetățean de onoare al municipiului Chișinău, iar din 2019 este laureat al Premiului Național din țara vecină.

Top articole

Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Cronologia scandalului “Jaful Național – Microbuze electrice”, despre care Gândul a scris pe larg și care a dus la declanșarea unei anchete a Parchetului European, condus de Kovesi. Tonul achizițiilor a fost dat chiar de Bolojan
gandul.ro
image
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
mediafax.ro
image
Alessandro Caparco, scandal uriaş cu un fotbalist din Generaţia de Aur: „M-a trimis să mă antrenez cu vacile”. Ce relaţie are cu Florin Prunea. Exclusiv
fanatik.ro
image
De ce România și Ucraina nu doresc să părăsească OCEMN, o organizație regională din care face parte și Rusia
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Victoria nu a fost demisă din funcția de consul al Ucrainei în Dominicană pentru că a pozat dezbrăcată, ci pentru cum s-a îmbrăcat
antena3.ro
image
"Efecte benefice pe termen scurt". Urmările înfrângerii lui Viktor Orban pentru România
observatornews.ro
image
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
cancan.ro
image
Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
playtech.ro
image
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce a înțeles UDMR din susținerea oarbă pentru Viktor Orbán: „Nu se impune nicio demisie” INTERVIU
cotidianul.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță. E clar că nu pot sta departe unul de altul. Fanii s-au bucurat mult să-i vadă așa: Doar noi doi
romaniatv.net
image
Cele trei zodii care vor primi o sumă mare de bani. Horoscop financiar
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
În ce zi se spală rufe după Paște. Ce spun preoții despre curățenia în Săptămâna Luminată
actualitate.net
image
Dragoș Dolănescu intervine în scandalul dintre fratele lui și Electrecord: „Cum să ceară atâția bani?”. Marea lui nemulțumire
click.ro
image
Cine erau tinerii care și-au pierdut viața în tragicul accident din județul Ilfov. Șoferul primise recent cadou bolidul de 500 de cai putere, mașina care avea să-i aducă sfârșitul
click.ro
image
Aceasta este cea mai bună țară din lume pentru străini, locul ideal pentru a-ți construi viitorul
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Emirul Dubaiului, şeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a dat o în judecată pe una dintre soţiile sale, Prinţesa Haya bint al Hussein jpeg
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
Despărțire „liniștită” doar în fața lumii! Lidia Buble și Răzvan Simion se luptă în instanță pentru bani grei
image
Dragoș Dolănescu intervine în scandalul dintre fratele lui și Electrecord: „Cum să ceară atâția bani?”. Marea lui nemulțumire

OK! Magazine

image
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene