Când va fi condus pe ultimul drum Gheorghe Urschi, supranumit „regele umorului moldovenesc”: ,,O țară întreagă în lacrimi”

Marele umorist și actor Gheorghe Urschi, care s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, va fi condus joi, 15 aprilie, pe ultimul drum. Artistul va fi înmormântat la Cimitirul Central de pe strada Armenească din Chișinău.

Potrivit responsabililor din cadrul Ministerul Culturii al Republicii Moldova, miercuri, începând cu ora 17:00, trupul neînsuflețit al artistului va fi depus la biserica „Sfânta Teodora de la Sihla” din Chișinău.

A doua zi, în intervalul orelor 08:00–09:30, vor avea loc serviciul divin și slujba de pomenire. Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa la Palatul Național „Nicolae Sulac”, unde, între orele 10:00 și 13:00, va avea loc ceremonia funerară.

Doliu în Republica Moldova

Ziua în care artistul va fi condus pe ultimul drum va fi declarată zi de doliu național în Republica Moldova, în baza decretului semnat de Maia Sandu. Drapelele de stat vor fi coborâte în bernă, iar instituțiile publice și cetățenii sunt îndemnați să păstreze un moment de reculegere în memoria marelui artist, au precizat reprezentanții ministerului de resort.

Gheorghe Urschi a decedat în data de 13 aprilie pe patul de spital. Umoristul, care a suferit un atac vascular cerebral grav în 2011 în urma căruia au rămas sechele, a murit la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” din Capitala țării vecine, unde a fost internat în stare gravă în ultimele săptămâni. Vestea tristă a fost anunțată de apropiații săi pe rețelele sociale.

,,Gheorghe Urschi s-a stins. După 5422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta. Acolo îl va avea în grijă soția lui, Maria Urschi”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a umoristului.

Generații întregi din țara vecină au crescut cu umorul lui Gheorghe Urschi. Printre moldovenii care păstrează amintiri legate de marele actor se numără și Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană.

,,În anii '90, tata avea un Opel Commodore. Era prima noastră mașină de import, spațioasă, cu magnetofon. Mergeam cu ea toată familia la țară, de Paști și alte sărbători.Caseta mea preferată era cea cu scheciuri de Gheorghe Urschi. Râdeam cu toții jumătate de drum de la Chișinău la Ștefănești. Gheorghe Urschi a fost vocea care ne-a făcut tranziția mai veselă, ne-a alinat traumele, ne-a făcut să râdem când țara noastră se împiedica făcând primii pași.A fost nu doar scriitor, actor și regizor, dar și un mare psiholog și doctor. Îi suntem cu toții datori, pentru că, se știe, râsul prelungește viața”, a afirmat Marcel Spatari.

Liderii de la Chișinău au subliniat că Republica Moldova a pierdut un mare artist care a făcut o întreaga țară să râdă.

,,Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi. Gheorghe Urschi a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care ne unesc. A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. Spirit liber, dar profund în observațiile sale, a reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță. Țara noastră îi rămâne recunoscătoare pentru bucuria oferită, prin talentul său, atâtor generații”, a notat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

,,A umplut sălile caselor de cultură din toată Republica Moldova aducând zâmbete și veselie oamenilor, mai ales atunci când motive de bucurie erau foarte puține. A reușit să transforme problemele de actualitate în satiră, iar satira într-o formă de artă.Vă mulțumim, maestre, pentru toate zâmbetele adunate”, a scris președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.

,,În aceste clipe grele, transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate, colegilor de breaslă și tuturor celor care l-au admirat. Memoria sa va rămâne vie prin zâmbetele pe care ni le-a dăruit. Drum lin, Maestre…”, a conchis șeful Cabinetului de miniștri Alexandru Munteanu.

Biografia lui Gheorghe Urschi

Născut la 18 ianuarie 1948, în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, a urmat în perioada 1965–1969 cursurile școlii de teatru „Boris Șciukin” din Moscova.

După absolvire, a fost angajat ca actor la Teatrul „Luceafărul” din Chișinău, unde a jucat în numeroase spectacole și a regizat zeci de piese, printre care „Steaua fără nume”, „Serghei Lazo” sau „Jocul dragostei și al întâmplării”. De-a lungul celor peste 40 de ani de activitate, a scris cărți și piese de teatru și a realizat numeroase emisiuni și concerte. Printre piesele sale se numără „Mezinul” (1979), „Vom trăi și vom vedea” (1986), „Testamentul” (1992), „Testamentul – 2” (2001), „Doi cocori, două viori” (2003) și „Și iar Chirița!” (2006). Totodată, a scris scenariile și a regizat trei filme: „Cine arvonește, acela plătește” (1989), „Văleu, văleu, nu turna!” (1991) și „Fenta” (2004). A devenit cunoscut și datorită emisiunii televizate „Teatrul de miniaturi”, precum și concertelor susținute în satele Republicii Moldova în anii ’80–’90, inclusiv alături de soția sa, actrița Maria Urschi.

A fost distins cu numeroase premii. În 2008, a primit Ordinul Republicii. Patru ani mai târziu, i-a fost conferit titlul de „Artist al poporului” pentru merite în dezvoltarea genului satiric-artistic. În 2014, a devenit cetățean de onoare al municipiului Chișinău, iar din 2019 este laureat al Premiului Național din țara vecină.