Doliu naţional în Republica Moldova, la moartea actorului Gheorghe Urschi. „A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi”

Republica Moldova este în doliu după moartea lui Gheorghe Urschi, actor și umorist de referință, dispărut la 78 de ani după o lungă suferință. Maia Sandu a decis instituirea de doliu național în ziua în care au loc funeraliile.

Republica Moldova este în doliu după moartea actorului și umoristului Gheorghe Urschi, una dintre cele mai importante figuri ale teatrului și comediei din spațiul cultural românesc de peste Prut. Artistul s-a stins din viață luni, 13 aprilie, la vârsta de 78 de ani, după o lungă perioadă de suferință provocată de un accident vascular cerebral suferit în 2011.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat că ziua funeraliilor va fi declarată zi de doliu național, în semn de respect pentru contribuția sa artistică. Decizia a fost comunicată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a transmis și un mesaj public de condoleanțe.

„Republica Moldova a pierdut astăzi un mare artist – maestrul Gheorghe Urschi. Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Șefa statului a subliniat, de asemenea, rolul cultural și moral al artistului, arătând că acesta a rămas un simbol al spiritului liber și al umorului inteligent: „Gheorghe Urschi a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care ne unesc. A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. Spirit liber, dar profund în observațiile sale, a reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță”.

O luptă de peste un deceniu cu boala

Potrivit informațiilor transmise de familie, Gheorghe Urschi a murit după 14 ani de probleme de sănătate, în urma unui atac cerebral suferit în 2011. În ultima perioadă, starea sa se agravase, iar săptămâna trecută fiica artistului anunțase că acesta se afla internat în stare gravă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Decesul a fost anunțat luni, 13 aprilie, în a doua zi de Paște și prima zi a Săptămânii Luminate, printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„După 5.422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta. Acolo îl va avea în grijă soția lui”, a transmis familia.

O carieră dedicată scenei și umorului

Născut pe 18 ianuarie 1948, în satul Cotiujenii Mari din raionul Șoldănești, Gheorghe Urschi a urmat studii de actorie la Moscova și și-a început cariera la Teatrul „Luceafărul”. De-a lungul deceniilor, a devenit una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei, atât ca actor, cât și ca regizor.

A jucat în numeroase spectacole și a semnat regia unor producții cunoscute, printre care „Steaua fără nume”, „Jucării de oțel” și „Jocul dragostei și al întâmplării”. De asemenea, a realizat emisiuni, concerte, dar și lucrări literare, de la nuvele și versuri până la scenarii de film.

Printre creațiile sale cinematografice se numără și pelicula „Văleu, văleu, nu turna”, una dintre cele mai cunoscute producții de comedie din Republica Moldova.

De-a lungul carierei sale de peste 40 de ani, Gheorghe Urschi a fost distins cu numeroase titluri și premii. În 2012 a primit titlul de „Artist al poporului”, în 2014 a devenit cetățean de onoare al municipiului Chișinău, iar din 2019 a fost laureat al Premiului Național.

Dispariția sa lasă un gol important în cultura Republicii Moldova, unde Gheorghe Urschi a fost considerat o figură definitorie a umorului și teatrului modern, prin creațiile sale artistul reuşind să îmbine comedia cu reflecția socială şi devenind o voce distinctă a mai multor generații.