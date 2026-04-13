Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Doliu naţional în Republica Moldova, la moartea actorului Gheorghe Urschi. „A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi”

Republica Moldova este în doliu după moartea lui Gheorghe Urschi, actor și umorist de referință, dispărut la 78 de ani după o lungă suferință. Maia Sandu a decis instituirea de doliu național în ziua în care au loc funeraliile.

Gheorghe Urschi a murit, la 78 de ani. FOTO: FB/Maia Sandu

Republica Moldova este în doliu după moartea actorului și umoristului Gheorghe Urschi, una dintre cele mai importante figuri ale teatrului și comediei din spațiul cultural românesc de peste Prut. Artistul s-a stins din viață luni, 13 aprilie, la vârsta de 78 de ani, după o lungă perioadă de suferință provocată de un accident vascular cerebral suferit în 2011.

Autoritățile de la Chișinău au anunțat că ziua funeraliilor va fi declarată zi de doliu național, în semn de respect pentru contribuția sa artistică. Decizia a fost comunicată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a transmis și un mesaj public de condoleanțe.

„Republica Moldova a pierdut astăzi un mare artist – maestrul Gheorghe Urschi. Generații întregi au crescut și s-au regăsit în umorul său, în spectacolele și monologurile prin care a adus lumină și adevăr pe scenă. A făcut o țară întreagă să râdă, iar acum lasă în urmă o țară întreagă în lacrimi”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Șefa statului a subliniat, de asemenea, rolul cultural și moral al artistului, arătând că acesta a rămas un simbol al spiritului liber și al umorului inteligent: „Gheorghe Urschi a purtat mereu în suflet dragostea pentru popor și valorile care ne unesc. A știut să vorbească despre durerile și împlinirile noastre cu sinceritate și haz. Spirit liber, dar profund în observațiile sale, a reușit să aducă oamenilor nu doar zâmbet, ci și speranță”.

O luptă de peste un deceniu cu boala

Potrivit informațiilor transmise de familie, Gheorghe Urschi a murit după 14 ani de probleme de sănătate, în urma unui atac cerebral suferit în 2011. În ultima perioadă, starea sa se agravase, iar săptămâna trecută fiica artistului anunțase că acesta se afla internat în stare gravă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

Decesul a fost anunțat luni, 13 aprilie, în a doua zi de Paște și prima zi a Săptămânii Luminate, printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„După 5.422 de zile de luptă pentru viață, trupul trădător i-a eliberat sufletul. Primește-l, Doamne, în pacea și lumina Ta. Acolo îl va avea în grijă soția lui”, a transmis familia.

O carieră dedicată scenei și umorului

Născut pe 18 ianuarie 1948, în satul Cotiujenii Mari din raionul Șoldănești, Gheorghe Urschi a urmat studii de actorie la Moscova și și-a început cariera la Teatrul „Luceafărul”. De-a lungul deceniilor, a devenit una dintre cele mai îndrăgite figuri ale scenei, atât ca actor, cât și ca regizor.

A jucat în numeroase spectacole și a semnat regia unor producții cunoscute, printre care „Steaua fără nume”, „Jucării de oțel” și „Jocul dragostei și al întâmplării”. De asemenea, a realizat emisiuni, concerte, dar și lucrări literare, de la nuvele și versuri până la scenarii de film.

Printre creațiile sale cinematografice se numără și pelicula „Văleu, văleu, nu turna”, una dintre cele mai cunoscute producții de comedie din Republica Moldova.

De-a lungul carierei sale de peste 40 de ani, Gheorghe Urschi a fost distins cu numeroase titluri și premii. În 2012 a primit titlul de „Artist al poporului”, în 2014 a devenit cetățean de onoare al municipiului Chișinău, iar din 2019 a fost laureat al Premiului Național.

Dispariția sa lasă un gol important în cultura Republicii Moldova, unde Gheorghe Urschi a fost considerat o figură definitorie a umorului și teatrului modern, prin creațiile sale artistul reuşind să îmbine comedia cu reflecția socială şi devenind o voce distinctă a mai multor generații.

image
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”
digi24.ro
image
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
stirileprotv.ro
image
Produsul natural care te ajută să scapi de mirosul de mâncare de la gătit
gandul.ro
image
Reacția lui Donald Trump atunci când a fost întrebat despre alegerile din Ungaria: Vă mulțumesc
mediafax.ro
image
Țara unde a mers Ioana, fiica lui Ion Țiriac. Tânăra a luat o decizie complet surprinzătoare
fanatik.ro
image
De ce victoria lui Peter Magyar nu-l ajută pe Volodimir Zelenski. Transcarpatia, punctul fierbinte dintre Budapesta și Kiev
libertatea.ro
image
Băsescu: „Tandemul Trump–Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Trump va pleca, America rămâne!”
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
digisport.ro
image
A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
observatornews.ro
image
Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița
cancan.ro
image
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Ce mâncau românii acum 100 de ani primăvara: zona în care mulți erau „vegetarieni”
playtech.ro
image
Cum a încercat șeful PSD Prahova, însoțitorul lui Nicușor Dan la slujba din Vinerea Mare, să împiedice candidatura unui adversar politic. Ce a decis instanța
fanatik.ro
image
Sute de vaci au murit brusc la o fermă după instalarea unor panouri fotovoltaice. Fermierul e disperat: „Cheltuielile mele veterinare erau de patru ori mai mari decât de obicei”
ziare.com
image
Ce lovitură! I-a dat lui Chivu vestea în direct, după Como - Inter 3-4: "99% se face"
digisport.ro
image
FAN Courier a închis complet toate agențiile din România: Niciun sediu nu va mai fi disponibil
stiripesurse.ro
image
Kelemen Hunor, contestat din propria comunitate. „Nu are nicio legitimitate să vorbească în numele minorității maghiare”
cotidianul.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au împăcat de Paște. Vedeta s-a reîntors în penthouse-ul de 4 milioane de euro: Noi nu ne-am despărțit
romaniatv.net
image
Ce este interzis să faci de Rusalii. Toți credincioșii trebuie să știe asta!
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”
click.ro
image
Durere transformată în melodie! Codruța Filip, mesaj puternic pentru Valentin Sanfira, după ce a fost înșelată: „De ce, de ce?”
click.ro
image
Anunțul de angajare a unei femei de serviciu a stârnit revoltă: „Studiez șase ani ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Frederik, Regina Mary, vizită în Letonia, Profimedia (2) jpg
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros
okmagazine.ro
guille alvarez IcI3FizU9Cw unsplash jpg
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
