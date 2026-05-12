Guvernul salută decizia Ucrainei de a accepta dubla cetățenie pentru cetățenii români: „Un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale”

Guvernul României a salutat decizia autorităților ucrainene de a include România pe lista statelor ai căror cetățeni pot beneficia de regimul dublei cetățenii și de proceduri simplificate pentru obținerea cetățeniei ucrainene.

Măsura a fost adoptată prin Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 589 din 8 mai 2026, prin care lista statelor vizate a fost extinsă la 29 de țări, printre acestea aflându-se și România, potrivit unui comunicat oficial.

Executivul de la București consideră că această decizie reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state și reflectă evoluția pozitivă a dialogului politic și diplomatic româno-ucrainean.

„Această decizie reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina și reflectă evoluția pozitivă a dialogului dintre cele două state, precum și angajamentul comun pentru susținerea valorilor europene și consolidarea legăturilor dintre cetățenii celor două țări”, se arată în comunicatul Guvernului.

Prin această hotărâre, cetățenii români vor putea dobândi cetățenia ucraineană în condiții simplificate, în contextul noii politici adoptate de autoritățile de la Kiev privind dubla cetățenie.