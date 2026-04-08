Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Drumul Chișinăului către UE este o strategie de supraviețuire care îl menține în lumea democratică, afirmă Maia Sandu

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a afirmat că drumul țării către UE este o strategie de supraviețuire care menține Republica Moldova în lumea democratică, declarația fiind făcută în timpul vizitei sale la Dublin, unde a avut o întrevedere cu premierul irlandez, Micheál Martin.

Maia Sandu a întreprins vizita în Irlanda în data de 8 aprilie. FOTO: Presedinte.md
,,Parcursul nostru către Uniunea Europeană este o strategie de supraviețuire, ancora care ne menține în lumea democratică. Cetățenii noștri înțeleg acest lucru. Au votat pentru Europa de trei ori în doi ani, în cadrul unui referendum constituțional, la alegerile prezidențiale și la alegerile parlamentare. De fiecare dată, sub o presiune enormă, au ales Europa. Au ales lumea liberă. Iar noi onorăm această alegere prin acțiuni, am trecut de la dependență totală de gazul rusesc la zero, reformăm sistemul judiciar, consolidăm instituțiile și ne aliniem legislației europene. Comisia Europeană spune despre noi că suntem cel mai bun elev din clasă”, a afirmat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Totodată, Maia Sandu și-a exprimat speranța că țara sa va avansa în parcursul european, odată ce Irlanda va prelua de la 1 iulie Președinția Consiliului Uniunii Europene.

,,Am deschis negocierile tehnice pentru toate cele șase clustere. Toate statele membre ne susțin parcursul. Contextul este favorabil, dar s-ar putea să nu rămână așa pentru totdeauna. În 2004, sub o Președinție irlandeză, Europa a realizat cea mai mare extindere din istoria sa. Ne dorim ca Irlanda să manifeste aceeași viziune și solidaritate pentru cauza Moldovei de astăzi, pentru a putea face pași decisivi înainte”, a adăugat lidera de la Chișinău. 

La rândul său, liderul de la Dublin a reafirmat sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

„În cadrul întrevederii noastre, am reiterat poziția Irlandei potrivit căreia viitorul Moldovei este în Uniunea Europeană. Irlanda susține cu tărie extinderea Uniunii Europene. Avem acum o oportunitate generațională de a unifica și mai mult continentul nostru și este esențial ca Uniunea Europeană să valorifice acest moment. Irlanda a beneficiat enorm de apartenența la UE în ultimii 50 de ani. Credem că și alte țări europene merită aceleași oportunități, odată ce îndeplinesc criteriile necesare”, a detaliat premierul Irlandei, Micheál Martin.

În cadrul vizitei Maia Sandu la Dublin, a fost semnat un acord privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere și a fost anunțat că Irlanda va deschide o ambasadă la Chișinău.

Sprijinul Irlandei

Iar președinta Maia Sandu a mulțumit autorităților irlandeze pentru sprijinul oferit țării sale, inclusiv în contextul războiului Rusiei împotriva Ucraina.

,,Irlanda a fost alături de Moldova în acești ani dificili, în timpul crizei energetice, sub presiunea războiului purtat de Rusia împotriva vecinilor noștri din Ucraina. Irlanda nu a întors privirea. Cu doar câteva zile în urmă, ați anunțat un nou sprijin pentru Moldova în vederea gestionării provocărilor legate de războiul din Ucraina.  Moldova are o frontieră de 1.200 de kilometri cu Ucraina. Războiul Rusiei este la ușa noastră. Rachete rusești încalcă spațiul nostru aerian; drone Shahed cad în curțile oamenilor și pe acoperișurile lor. Un atac recent asupra infrastructurii energetice ucrainene a lăsat 300.000 de moldoveni fără apă potabilă sigură timp de o săptămână, iar luna trecută un alt asemenea atac a avariat principala noastră interconexiune electrică cu Europa”, a conchis lidera de la Chișinău. 

Mai multe întrevederi

La Dublin, Maia Sandu a avut întrevedere și cu președinta Irlandei, Catherine Connolly. Lidera de la Chișinău urmează să aibă discuții cu viceprim-ministrul Simon Harris, cu membri ai Parlamentului irlandez, precum și va avea o întâlnire cu diaspora moldoveană din Irlanda. 

