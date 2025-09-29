Dominic Fritz, după victoria proeuropeană din Republica Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui”

Președintele USR, Dominic Fritz, a salutat victoria categorică obținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în alegerile din Republica Moldova, pe care o consideră „o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”.

„Democrația fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează și pe noi”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Președintele USR a transmis că meritele pentru acest rezultat aparțin în primul rând cetățenilor Republicii Moldova, care „au înțeles miza existențială și s-au mobilizat din nou”, dar și președintei Maia Sandu. „Fără determinarea ei, credibilitatea ei, integritatea ei, nu doar Republica Moldova ar fi mai slabă, ci întreaga Europă”, a adăugat Dominic Fritz.

„Cu acest rezultat, Maia Sandu a devenit definitiv unul dintre cei mai importanți lideri europeni”, a adăugat Fritz.

Primarul a mai menționat și instituțiile de securitate și ordine publică din Republica Moldova, care „au apărat statul de drept și democrația cu o hotărâre și un profesionalism pe care uneori ni l-am dori și în România”.

„Și dacă tot ⁠începe summitul de la Timișoara azi, despre extinderea UE: țara care trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene se numește Republica Moldova. Avem nevoie de ei la fel de mult ca și ei de noi. Felicitări, PAS! Felicitări, moldoveni!”, a conchis Dominic Fritz.