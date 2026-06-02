Chay Bowes, jurnalist la Russia Today, a fost expulzat din România imediat după ce a aterizat la București. Ce spun autoritățile române

Jurnalistul irlandez Chay Bowes, colaborator al postului Russia Today, nu a fost lăsat să intre în România şi a fost expuszat la scurt timp după ce a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă din București.

Poliția de Frontieră a confirmat că jurnalistului irlandez Chay Bowes, colaborator la Russia Today, nu i s-a permis intrarea în România după ce a ajuns pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, explicând faptul că acesta are interdecţie de a intra în ţara noastră.

Potrivit unui comunicat transmis de Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, acesta a fost depistat pe aeroport la scurt timp după ce a aterizat la Bucureşti, în timpul controlului de frontieră efectuat la intrarea în țară.

„În data de 1 mai, în jurul orei 19.00, polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au verificat, cu ocazia controlului de frontieră efectuat pe sensul de intrare în țară, un cetățean irlandez care călătorea din direcția Dublin.

În urma verificărilor a rezultat faptul că bărbatul avea interdicție de a intra pe teritoriul național, sens în care polițiștii de frontieră nu i-au permis intrarea în România. Cetățeanul irlandez a fost informat despre situație și i s-a înmânat și un formular privind măsura dispusă și motivul acesteia, precum și modalitatea legală de a o contesta.

Persoana a rămas în zona de tranzit și a achiziționat bilet pentru o cursă în direcția Turcia, decolând câteva ore mai târziu”, a transmis Poliţia de Frontieră.

În ceea ce priveşte interdicţia de a intra în ţară stabilită în cazul jurnalistului Chay Bowes de la Russia Today, , instituţia a precizat că motivele care stau la baza unei astfel de măsuri nu pot fi făcute publice și sunt comunicate doar persoanei vizate.

„Motivul care stă la baza instituirii unei măsuri restrictive de intrare în țară față de un cetățean străin, se comunică, în condiţiile stipulate de art. 8 alin. 4 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi cu respectarea legislaţiei privind protejarea datelor cu caracter personal, numai persoanei vizate (exced cadrului normativ privind informaţiile de interes public). Potrivit atribuţiilor stabilite prin legislaţia naţională privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, Poliţia de Frontieră Română pune în aplicare măsurile de interzicere a intrării pe teritoriul României, implementate atât cu privire la cetăţenii statelor terţe, cât şi cu privire la cetăţenii statelor membre UE, pe baza constatărilor proprii sau la solicitarea instituţiilor competente în sensul OUG nr. 102/2005, cu modificările şi completările ulterioare sau OUG nr. 194/2002, republicată”, a mai transmis instituția.

Chay Bowes este cunoscut pentru pozițiile sale favorabile Rusiei și pentru mesajele critice la adresa statelor occidentale publicate pe rețelele sociale. De-a lungul timpului, a semnat numeroase articole și comentarii legate de războiul din Ucraina și de implicarea țărilor occidentale în conflict.

Jurnalistul a încercat să intre în România şi în anul 2025, în contextul alegerilor prentru Preşedinţie, dar şi atunci a fost obligat să părăsească ţara. La acel moment, el a relatat propria versiune despre acest incident pe reţele sociale, acuzând autorităţile din România că „au urcat în avion, au întrebat cine e Chay Bowes și șase dintre ei m-au luat de acolo”.