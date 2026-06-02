Povestea ambasadorului SUA care ne-a susţinut cauza la Consiliul de Securitate al ONU. S-a născut în România şi a fugit din ţară în anii comunismului

Diplomatul american care a declarat în Consiliul de Securitate al ONU că Statele Unite vor apăra „fiecare centimetru pătrat de teritoriu NATO”, s-a născut în România și a cerut azil politic în SUA după ce a fugit din ţară în timpul regimului comunist.

Diplomatul american care a transmis luni, 1 iunie, unul dintre cele mai ferme mesaje de susținere pentru România în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, după incidentul cu dronă de la Galaţi, are o legătură „de sânge”, indestructibilă, cu țara noastră. Este vorba despre Dan Negrea, reprezentant al Statelor Unite la Națiunile Unite, născut în România și plecat în America în timpul regimului lui Nicolae Ceaușescu.

În intervenția sa de luni la ONU, acesta a afirmat că „Statele Unite sprijină România și vor apăra fiecare centimetru pătrat de teritoriu NATO”, mesajul său dând un strop de încredere în contextul tensionat generat de încălcarea spaţiului aerian al României de o dronă rusească, incident soldat cu două persoane rănite.

Povestea lui Dan Negrea începe în anii regimului comunist, la București, acolo unde a absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice și și-a început cariera ca funcționar în Ministerul de Finanțe.

În acea perioadă, a făcut parte din delegațiile oficiale trimise de autoritățile române la Washington pentru negocieri privind credite și acorduri financiare cu instituții precum Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. La una dintre aceste deplasări externe, Dan Negrea, pe atunci în vârstă de 24 de ani, a luat o decizie care avea să-i schimbe complet viața: a părăsit delegația română și a solicitat azil politic în Statele Unite.

Astăzi, după decenii bune petrecute în America, ocupă una dintre funcțiile importante din cadrul misiunii americane la ONU.

Potrivit prezentării publicate pe site-ul Misiunii Statelor Unite la Națiunile Unite, „ambasadorul Dan Negrea este Reprezentantul Statelor Unite la Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite și Reprezentant Supleant al Statelor Unite la Sesiunile Adunării Generale”.

Biografia oficială, publicată pe site-ul instituţiei arată că, în 2025, a făcut parte din echipa de tranziție politică a Băncii de Export-Import a Statelor Unite, după ce mai înainte, între 2021 și 2024 a condus un think tank din Washington pe care l-a fondat.

De asemenea, în timpul primului mandat al lui Donald Trump a lucrat în Departamentul de Stat. Mai întâi a fost consilier senior în cadrul Biroului de Planificare Politică al secretarului de stat, unde s-a ocupat de dosarele economice, iar ulterior a devenit reprezentant special pentru afaceri comerciale.

Înainte de a intra în administrația americană, și-a construit cariera în sectorul financiar, unde timp de peste 30 de ani a lucrat pe Wall Street, atât ca bancher de investiții, cât și ca investitor de capital privat.

O versiune arhivată a biografiei sale de pe site-ul Departamentului de Stat oferă și câteva detalii despre această perioadă.

Potrivit documentului, „timp de trei decenii, dl. Negrea a fost bancher de investiții și investitor de capital privat în New York și Los Angeles”. În acea perioadă, a colaborat cu companii din aproape toate domeniile economiei și a contribuit la atragerea a peste 15 miliarde de dolari prin diferite instrumente financiare, pe piețe publice și private din Statele Unite, Europa, Asia și America Latină.

Biografia oficială mai menționează că, pe lângă diploma obținută în România, deține un MBA de la Universitatea Cornell, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Statele Unite,.

De-a lungul timpului, Dan Negrea a publicat cărți, rapoarte și articole dedicate politicii externe și este membru al Ordinului de Malta, organizație caritabilă catolică prezentă în numeroase țări ale lumii.