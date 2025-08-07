Judecătoarea care a condamnat-o pe bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, amenințată cu moartea. A primit acasă o coroană funerară

Judecătoarea din Republica Moldova Ana Cucerescu, cea care a pronunțat sentința de condamnare la șapte ani de închisoare pentru bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost ținta unei acțiuni de intimidare și amenințări cu moartea, au anunțat autoritățile.

Potrivit președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, și șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, magistrata a primit o serie de mesaje amenințătoare și simboluri macabre, inclusiv o coroană funerară livrată la domiciliu și o fotografie cu o persoană decapitată, însoțită de mesajul: „Ai primit cadoul nostru? Următoarea vei fi tu”.

Mai mult, autoritățile din Republica Moldova au aflat că membri ai familiei Guțul ar fi închiriat un apartament în blocul în care locuiește judecătoarea, fapt care a ridicat semnale de alarmă suplimentare în ancheta aflată în desfășurare.

Amenințări și apeluri false la 112

Campania de intimidare a început pe 31 iulie, când judecătoarea a fost contactată prin aplicația Viber cu un mesaj generat de robot: „Bună! Vino la morgă centrală...”. A doua zi, a primit o coroană funerară livrată prin curier, comandată și plătită în avans. Pe 1 august, aceasta a fost întrebată prin mesaj dacă a primit „cadoul”, urmat de fotografia macabră și amenințarea explicită, scrise în limba rusă, de pe un număr din Federația Rusă.

Ulterior, în zilele de 4 și 5 august, același număr de telefon a sunat în mod repetat la Serviciul de Urgență 112, semnalând alerte false, inclusiv o presupusă bombă la instanța care a pronunțat sentința și incidente la adresa judecătoarei.

Poliția investighează aceste fapte în baza articolului 349 din Codul Penal al Republicii Moldova, privind amenințarea asupra unei persoane cu funcții de răspundere. Ancheta analizează și posibilitatea ca aceste acțiuni să fi fost comise în interesul unei organizații criminale.

Condamnarea Evgheniei Guțul

Pe 5 august 2025, bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, fiind acuzată de implicare într-un sistem de finanțare ilegală a partidului pro-rus Șor, în perioada 2019–2022.

Partidul, înființat de omul de afaceri fugar Ilan Șor, a fost între timp interzis în Republica Moldova, iar liderul său a fost condamnat pentru fraudă.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un mesaj ferm, condamnând public atacurile și încercările de intimidare asupra magistraților implicați în cauze de interes public major:

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă cu fermitate acțiunile concertate de intimidare îndreptate împotriva unor judecători care pronunță hotărâri în cauze de interes public major, precum și amenințările împotriva unor membri ai Consiliului”, se arată într-un comunicat oficial al CSM.