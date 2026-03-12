Demnitarul moldovean, a cărui soție s-ar fi sinucis pe fondul violenței în familie, are statut de suspect. Cum se apără

Dumitru Vartic, ex-vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și fost membru al partidului aflat la guvernare în Republica Moldova, a reacționat după ce polițiștii au anunțat că are statut de suspect în cazul sinuciderii soției sale pe fondul violenței în familie, negând că a agresat-o.

Dumitru Vartic a reacționat printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, subliniind inițial că își exprimă regretul și durerea pentru pierderea soției sale și menționând că este o tragedie care a afectat profund întreaga familie, cu precădere pe cele două fiice ale lor.

,,În aceste momente extrem de dificile, prioritatea mea rămâne protejarea și sprijinirea lor”, a scris acesta.

Ulterior, suspectul a menționat că soția sa, Ludmila, s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive, reamintind că aceasta a avut o tentativă de suicid în toamna anului trecut.

,,Acest caz a fost raportat public inclusiv de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, deoarece la acel moment soția mea a fost examinată si internată la Spitalul Raional Hîncești și ulterior evaluată și de medicii instituției specializate Institutul de Psihiatrie din Codru din municipiul Chișinău.Cu regret medicii, acum am aflat din comunicatul Ministerului Sanatatii , nu au raportat la organele competente si nu au acordat servicii medicale.În opinia mea, starea ei necesita îngrijiri medicale specializate, monitorizare și tratament adecvat, inclusiv internare atunci când riscul pentru propria ei viață devenea evident. Din păcate, aceste măsuri nu au fost aplicate la nivelul necesar pentru prevenirea repetării unei asemenea tragedii”, a adăugat acesta.

Responsabilii Ministerului Sănătății din țara vecină nu au venit, deocamdată, cu un punct de vedere.

De asemenea, Dumitru Vartic a calificat drept insinuări acuzațiile conform cărora și-ar fi agresat soția și le-a negat vehement.

,,În toată această perioadă dificilă am încercat, în primul rând, să protejez copiii noștri și să mențin echilibrul familiei în condiții extrem de complicate.Am încredere că organele competente vor examina obiectiv toate circumstanțele acestui caz și vor stabili adevărul pe baza probelor și faptelor reale.Fac apel către mass-media să trateze această tragedie cu responsabilitate și respect față de memoria soției mele și față de copiii noștri, care trec printr-o perioadă extrem de dureroasă.Voi coopera pe deplin cu autoritățile pentru clarificarea tuturor aspectelor acestui caz”, a conchis acesta.

Suspect în ancheta investigată de structurile judiciare

El a reacționat public după ce, cu o zi mai devreme, conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din Republica Moldova a anunțat că are statut de suspect în ancheta inițiată după ce soția sa și-ar fi pus capăt zilelor.

„Este vorba despre soțul victimei, care are calitatea de bănuit. Momentan, nu putem vorbi exact, până nu vor fi desfășurate toate măsurile procesuale necesare, inclusiv până nu vor fi audiați copiii în condiții speciale, dar și alți martori care pot contribui la o elucidare mai clară”, a adăugat Daniella Misail-Nichitin, șefa MAI, în cadrul unei emisiuni difuzate de Rlive.md, subliniind că până acum au fost audiate aproape 30 de persoane în acest caz.

Cauza decesului

Conform ministrului moldovean al Sănătății, Emil Ceban, Ludmila Vartic a decedat din cauza traumatismelor suferite în urma căderii de la înălțime, iar pe corpul ei nu au fost depistate semne de moarte violentă după efectuarea expertizei medico-legale. Rezultatele acesteia sunt consemnate în certificatul de deces, ridicat la 4 martie de soțul femeii, adică a doua zi după deces.

„Certificatul de deces a fost eliberat de medicina legală personal soțului, care a venit cu buletinul său și cu buletinul decedatei. Cauza decesului este căderea de la înălțime, fără alte urme de violență”, a spus ministrul Sănătății, Emil Ceban.

De asemenea, ministrul moldovean al Sănătății, Emil Ceban, a subliniat că Ludmila Vartic a supraviețuit primei tentative de sinucidere din toamna anului trecut, când a fost internată la Spitalul Raional Hîncești. Potrivit oficialului, reprezentanții instituției nu au anunțat atunci structurile judiciare despre caz, fapt care urmează să fie investigat. Iar pentru a preveni situații similare în viitor, Ministerul Sănătății de la Chișinău a emis un ordin prin care spitalele sunt obligate să raporteze astfel de cazuri.

„Aceasta s-a întâmplat pe data de 5 noiembrie. Dumneaei a fost internată pentru două zile în spitalul din raionul Hîncești. Am format o echipă de investigație din cadrul Ministerului Sănătății pentru a analiza acest caz. De asemenea, am remis tuturor instituțiilor medico-sanitare publice din țară o circulară cu toate regulamentele și prevederile legale, astfel încât fiecare instituție să fie în alertă și ca orice caz de acest gen, fie de violență, fie de suicid, să fie raportat Procuraturii și organelor de drept. Pentru aceasta a fost creată și comisia de investigație și au fost dispuse măsuri drastice, inclusiv solicitarea de explicații conducerii spitalului”, a adăugat Emil Ceban.

Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, a participat la cea de-a 70-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii și accesului la justiție, unde a vorbit de la tribună despre cazul soției demnitarului moldovean care s-ar fi sinucis din cauza violenței.

Dumitru Vartic, vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești și membru al partidului aflat la guvernare în Republica Moldova, a demisionat din funcție și a fost exclus din formațiune după acest caz tragic.

Între timp, responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) au inițiat două procese penale în vederea investigării circumstanțelor în care soția lui Dumitru Vartic și-a pierdut viața.