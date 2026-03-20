Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Insecuritatea alimentară și stresul financiar, probleme tot mai apăsătoare pentru români

Deși România a făcut progrese vizibile în ultimul deceniu, reducând aproape la jumătate nivelul privării materiale și sociale, dificultățile de zi cu zi nu au dispărut. Dincolo de statistici, realitatea din multe gospodării rămâne marcată de griji constante legate de bani, iar una dintre cele mai sensibile consecințe este legată de accesul la hrană.

Cineva ține în mână un coș gol de cumpărături în supermarket
Românii se tem că nu vor mai avea bani pentru mâncare. Foto Shutterstock

Studiile recente arată că insecuritatea alimentară și presiunea financiară nu doar că persistă, dar au devenit tot mai apăsătoare, influențând inclusiv sănătatea mintală și relațiile sociale ale românilor.

„Foamea ascunsă”, o problemă ignorată

Conceptul de „foame ascunsă”, introdus de o cercetare realizată de Access Alliance, descrie o formă subtilă de insecuritate alimentară, care nu se încadrează în tiparele clasice. Nu este vorba neapărat despre lipsa totală a hranei, ci despre compromisuri constante: porții mai mici, produse mai ieftine sau renunțarea la anumite alimente pentru a putea acoperi alte cheltuieli esențiale. Pentru mulți români, această realitate vine la pachet cu o anxietate permanentă. De altfel, peste 40% dintre respondenți spun că în ultimul an s-au temut frecvent că nu vor avea suficienți bani pentru mâncare, iar 6 din 10 recunosc că au trecut prin astfel de temeri cel puțin ocazional.

Percepția publică versus realitatea din gospodării

Potrivit studiului, această formă de insecuritate este cu atât mai greu de identificat cu cât nu este ușor de recunoscut nici de cei din jur. Aproape 40% dintre români spun că nu cunosc pe nimeni care să aibă dificultăți în a-și permite hrana zilnică, iar doar 19% cred că ar putea identifica ușor o persoană aflată într-o astfel de situație.

În realitate însă, arată cercetătorii, experiențele personale contrazic această percepție: peste jumătate dintre respondenți au fost nevoiți să sară peste mese, să mănânce mai puțin sau să aleagă produse mai ieftine. În plus, aproape 80% spun că sunt nevoiți să urmărească frecvent promoțiile pentru a-și permite cumpărăturile de bază.

Costurile ascunse: izolare socială și compromisuri zilnice

Efectele nu se opresc la nivel alimentar, ci se extind în plan social. Pentru mulți, costul unei ieșiri în oraș sau al unei întâlniri cu prietenii devine dificil de suportat.

Cercetarea arată că aproape 6 din 10 români spun că au evitat astfel de situații din motive financiare, iar jumătate dintre respondenți recunosc că au renunțat la întâlniri pentru că nu își permiteau să contribuie cu mâncare.

În același timp, aproximativ 17% dintre oameni spun că nu ar cere ajutor nimănui dacă s-ar confrunta cu dificultăți în a-și asigura hrana, ceea ce face ca problema să rămână și mai puțin vizibilă.

Copiii de la sat, tot mai flămânzi și mai săraci. Cum putem eradica sărăcia? Explicațiile unui analist economic

Viața între facturi și mâncare

În spatele acestor cifre se află povești reale. Sunt oameni care trăiesc la limita echilibrului financiar, unde fiecare cheltuială trebuie atent calculată. De exemplu, o pensionară care trăiește din aproximativ 1700 de lei pe lună își alocă cea mai mare parte a veniturilor pentru facturi și medicamente, iar pentru mâncare rămâne cu foarte puțin. Pentru ea, grija că nu va avea suficienți bani pentru alimente este o constantă.

Această situație reflectă o realitate mai largă: pentru 4 din 10 români, insecuritatea alimentară înseamnă chiar să sară peste mese din motive financiare sau pentru ca alți membri ai familiei să poată mânca.

Presiunea financiară și impactul asupra sănătății mintale

În paralel, presiunea financiară generală afectează profund viața de zi cu zi. Un studiu realizat pentru XTB România arată că aproape 75% dintre români spun că grijile legate de bani le-au afectat sănătatea mintală în ultima lună. Mai mult, 85% au avut cel puțin o dată dificultăți în a adormi din cauza problemelor financiare.

Principalii factori care generează această presiune sunt creșterea prețurilor la bunurile esențiale, menționată de 36% dintre respondenți, urmată de cheltuielile neprevăzute, nesiguranța locului de muncă și datoriile.

Cum afectează stresul financiar viața de zi cu zi

Impactul este vizibil în mai multe aspecte ale vieții. Peste o treime dintre români spun că stresul financiar le afectează starea de spirit și motivația, iar alții resimt efecte asupra sănătății, nivelului de energie sau somnului. Relațiile de familie nu sunt nici ele ocolite, o parte dintre respondenți indicând tensiuni generate de presiunea banilor.

Cu toate acestea, performanța profesională pare mai puțin afectată, semn că mulți încearcă să își mențină echilibrul la locul de muncă, chiar dacă presiunea se mută în alte zone ale vieții.

Diferențe între generații și între femei și bărbați

Datele arată diferențe importante între categorii. Persoanele cu vârste între 45 și 55 de ani resimt puternic efectele stresului financiar, în special asupra somnului, în timp ce tinerii sunt afectați de instabilitatea financiară și cheltuielile ridicate.

Femeile declară într-o proporție mai mare că sunt afectate de anxietatea financiară și de lipsa somnului comparativ cu bărbații. În același timp, sentimentul de siguranță financiară scade odată cu vârsta, ajungând la cele mai scăzute niveluri în rândul persoanelor de peste 55 de ani.

Pe de altă parte, aproape jumătate dintre români spun că ar apela în primul rând la familie dacă s-ar confrunta cu dificultăți în a-și permite mâncarea. De asemenea, peste jumătate dintre respondenți spun că au donat sau au oferit mâncare persoanelor aflate în nevoie.

Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
digi24.ro
image
Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba
stirileprotv.ro
image
România BÂNTUITĂ. „În această sală plutesc 2 stafii, INFLAȚIA și RECESIUNEA” (PEIU)
gandul.ro
image
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
mediafax.ro
image
Istvan Kovacs, protagonist în „thrillerul” din Europa League, Roma – Bologna 3-4: două penalty-uri acordate și o dispută cu Italiano. Video
fanatik.ro
image
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta!”
antena3.ro
image
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
cancan.ro
image
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Când nu mai primești bani pentru zboruri anulate. Ce situații sunt considerate excepții de ANPC
playtech.ro
image
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză la CFR Cluj
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
O femeie de 44 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a mâncat o pizza la un restaurant din Brazilia
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Apar noi detalii din relația Andreei Popescu cu Rareș Cojoc. Cei doi nu au întreținut relații intime timp de 1 an: Am trăit ca frații în aceeași casă
romaniatv.net
image
S-a aflat numărul de telefon mobil al lui Donald Trump. Panică la Casa Albă după sute de apeluri
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 20 martie. Peștii schimbă dieta, iar Balanțele pleacă într-o călătorie de weekend
click.ro
image
Cătălin Măruță revine în forță! Proiectul lansat după plecarea de la PRO TV
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
sailboat illuminated by moon jpg
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
