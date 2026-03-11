Polițiștii români, alături de cei moldoveni, vor participa la un exercițiu tactic în Republica Moldova

Polițiștii români, alături de cei moldoveni, vor participa în data de 12 martie la un exercițiu tactic în Republica Moldova, informează responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din țara vecină.

Conform reprezentanților IGP, exercițiul tactic va avea loc în prima parte a zilei în raionul Ungheni din Republicii Moldova.

,,Acțiunea este o simulare a unor situații care necesită intervenția rapidă a forțelor de ordine, pentru a exersa modul în care polițiștii gestionează evenimente complexe și pentru a-și antrena echipamentele și personalul specializat.Vor participa mascații din BPDS „Fulger” și cei din Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Iași”, au adăugat angajații structurii moldovene.

Angajații Inspectoratului General al Poliției mai subliniază că, în cadrul exercițiului tactic, pe traseul Chișinău–Ungheni se vor deplasa inclusiv blindatele, îndemnând oamenii să nu se panicheze la vederea lor.

,,Vă îndemnăm să nu vă alarmați și să evitați răspândirea informațiilor eronate- este doar un exercițiu de instruire”, au conchis polițiștii.