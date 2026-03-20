Analiză Paradoxul creditelor în 2026: de ce plătim mai mult pentru casă, deși dobânzile au scăzut

Ratele creditelor ipotecare au crescut semnificativ raportat la salariul mediu net pe parcursul anului trecut, 2026 debutând cu un raport rată/salariu în creștere potrivit indicelui Ipotecare.ro, în ciuda faptului că dobânzile ipotecare medii actuale sunt mai mici comparativ cu cele înregistrate în urmă cu un an.

Astfel, rata medie a unui credit ipotecar contractat pe o durată de 25 de ani pentru cumpărarea unui apartament cu două camere (50 de metri pătrați utili) în București a ajuns la începutul acestui an la o pondere de 54% din salariul mediu la nivel național, comparativ cu un nivel de 44% înregistrat la începutul lui 2025.

Deprecierea raportului rată/salariu înregistrată pe parcursul anului trecut a fost determinată exclusiv de creșterea prețurilor locuințelor. În calcularea indicelui valabil pentru luna ianuarie a acestui an a fost avut în vedere un preț mediu de 112.500 de euro pentru un apartament cu două camere, respectiv 2.250 de euro pe metrul pătrat, în creștere cu 25% față de începutul anului anterior.

Pe de altă parte, dobânzile ipotecare medii înregistrate pe piața locală sunt astăzi mai reduse comparativ cu cele de la începutul anului anterior: dobânda medie ipotecară înregistrată pe parcursul primului trimestru din acest an a fost de 5,55%, în scădere de la 5,75% în urmă cu un an.

„Scăderea dobânzilor ipotecare a compensat parțial majorarea prețurilor locuințelor iar următoarele luni vor aduce o nouă ușoară reducere a dobânzilor, în principal ca urmare a creșterii competiției din sectorul bancar. Sistemul bancar românesc a denotat reziliență iar dobânzile ipotecare au continuat să scadă în ultimii trei ani, în ciuda tuturor turbulențelor globale și a puseurilor inflaționiste”, a declarat Laurențiu Bogdan, expert în credite ipotecare.

Raportul rata/salariu ar putea scădea ușor în vară

Calculele arată că dobânda medie ipotecară estimată pentru jumătatea acestui an va fi de 5,44%, ceea ce va face ca raportul rată/salariu să scadă ușor la 52%. În același timp, trebuie avut în vedere că veniturile medii din București sunt cu circa 40% mai mari comparativ cu media națională, ceea ce face ca rata medie necesară pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în Capitală să dețină o pondere de doar 40% din venitul mediu înregistrat la nivel regional.

Ultima dată când raportul rată/salariu a înregistrat o valoare similară cu cea actuală a fost la începutul lui 2020, chiar înainte de declanșarea pandemiei Covid-19. Valoarea medie a unui apartament nou cu două camere amplasat în București era atunci de 69.500 de euro, în timp ce dobânda medie ipotecară se situa la un nivel de 5,22% iar salariul mediu la nivel național avea o valoare de 668 de euro – comparativ cu 1.128 de euro în luna ianuarie a acestui an.

Accesibilitatea contractării unui credit ipotecar este astăzi de peste patru ori mai bună comparativ cu începutul lui 2008, când rata medie a unui credit necesar pentru cumpărarea unei locuințe cu două camere în București era de aproximativ 2,3 ori mai mare comparativ cu salariul mediu net la nivel național.

În 2025 au fost acordate credite ipotecare în valoare de 10,9 miliarde de euro la nivelul întregii țări potrivit datelor Băncii Naționale a României, în creștere cu 18,4% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2024, stabilindu-se astfel un nou record pentru sectorul de profil. Acest volum include însă și toate formele de refinanțări, restructurări de credite, reconversii și transferuri.

Cât de mari sunt prețurile apartamentelor

În căutarea prețurilor mici românii se orientează, în 2026, spre locuințe vechi sau spre case aflate la periferia marilor orașe, se arată într-o analiză bazată pe rezultatele unui sondaj privind intenția de cumpărare a românilor, dar și a criteriilor de selecție. Potrivit acesteia, prețul primează în alegerea proprietății, dar localizarea rămâne importantă pentru cei mai mulți cumpărători.

În ce privește prețurile, analiza arată că prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în România se apropie de pragul de 2.000 euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro - instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celui mai extinse baze de date din țară.

• Cluj-Napoca: 3.272 euro/mp util

• Brașov: 2.265 euro/mp util

• București: 2.236 euro/mp util

• Craiova: 2.150 euro/mp util

• Constanța: 1.975 euro/mp util

• Sibiu: 1.968 euro/mp util

• Iași: 1.946 euro/mp util

• Timișoara: 1.909 euro/mp util

• Oradea: 1.809 euro/mp util

• Ploiești: 1.355 euro/mp util