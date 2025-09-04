Ion Ceban și-a suspendat activitățile de primar al Chișinăului. Este cap de listă la alegerile parlamentare de la finalul lunii

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și-a suspendat atribuțiile de serviciu pentru a se dedica activităților din campania electorală.

Primarul a anunțat că își suspendă activitățile o vreme din funcția de primar în cadrul unei conferințe de presă.

Blocul Alternativa merge la alegerile Parlamentare cu 103 candidați.

Cap de listă este primarul capitalei Ion Ceban, lider MAN, urmat de Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu, lider PDCM, Marc Tkaciuc și Gaik Vartanean.

Anterior, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că nu îl interesează mandatul de deputat. „Am un contract cu municipalitatea, cu locuitorii capitalei. Am multe proiecte pe care vreau să le duc la bun sfârșit”, a menționat edilul, într-un filmuleț pe Facebook.

Ion Ceban conduce Mișcarea Alternativă Națională (MAN), formațiune membră a Blocului Alternativa, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Fondat recent

În luna ianuarie a acestui an, Ion Ceban, edilul Chișinăului și lider al MAN, alături de Ion Chicu, președintele PDCM, Alexandr Stoianoglo, perdantul alegerilor prezidențiale moldovenești, și Mark Tkaciuk, fost deputat comunist, au format Blocul Alternativa.

Reprezentanții puterii de la Chișinău, printre ei fiind și Doina Gherman, vicepreședinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a Parlamentului, au subliniat că acest bloc este o ,,ofertă rusească” pentru ca să compromită parcursul european al Republicii Moldova.

Ceban interzis în România și Spațiul Schengen

În data de 9 iulie, reprezentanții Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE) au anunțat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, și alți doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen.

Potrivit presei, alături de Ion Ceban se află și controversata jurnalistă Natalia Morari, care a confirmat acest lucru. De asemenea, pe aceeași listă se regăsește și fostul premier comunist și lider al Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, care a declarat că nu comentează zvonuri și că așteaptă o confirmare oficială în acest sens.