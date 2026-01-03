Rusia cere SUA eliberarea lui președintelui Nicolás Maduro. Moscova respinge informațiile privind fuga vicepreședintelui Delcy Rodríguez

Ministerul rus de Externe a cerut oficial Statelor Unite să-l elibereze pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, după ce cei doi au fost reținuți în urma operațiunii militare americane desfășurate în Venezuela.

Într-un comunicat transmis public, diplomația rusă „îndeamnă insistent” Washingtonul să renunțe la reținerea liderului de la Caracas și subliniază „necesitatea creării condițiilor pentru soluționarea tuturor problemelor existente dintre Statele Unite și Venezuela prin dialog și mijloace politice”.

Poziția Moscovei a fost reiterată și în urma unei convorbiri telefonice dintre ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez. Potrivit părții ruse, Lavrov și-a exprimat „solidaritatea cu poporul venezuelean” și sprijinul pentru autoritățile de la Caracas în contextul actualei crize.

Reacții internaționale: China condamnă, ONU își exprimă îngrijorarea

Rusia nu este singurul actor internațional care a criticat acțiunea Statelor Unite. China a condamnat ferm capturarea lui Nicolás Maduro, calificând intervenția americană drept o încălcare gravă a dreptului internațional și a suveranității Venezuelei.

La rândul său, Organizația Națiunilor Unite a transmis că urmărește cu „profundă îngrijorare” evoluțiile din Venezuela, pe fondul escaladării tensiunilor politice și militare și al riscurilor pentru populația civilă.

Moscova respinge informațiile privind fuga lui Delcy Rodríguez

Autoritățile ruse au respins informațiile apărute în presa internațională, potrivit cărora vicepreședintele venezuelean Delcy Rodríguez s-ar fi refugiat în Rusia după capturarea lui Maduro. Kremlinul a calificat aceste relatări drept „nefondate”.

Potrivit Moscovei, Delcy Rodríguez se află în continuare în Venezuela. Informația este susținută și de The New York Times, care relatează că vicepreședintele se află la Caracas, într-un moment în care speculațiile privind succesiunea la conducerea statului venezuelean se intensifică.

Delcy Rodríguez este considerată unul dintre principalii actori politici care ar putea asigura continuitatea instituțională, în condițiile în care Nicolás Maduro a fost capturat și scos din țară de către forțele americane.