CNS, convocat de Maia Sandu, a aprobat planul pentru reziliența democratică. Ce prevede documentul

Consiliul Național de Securitate (CNS), convocat marți de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a aprobat planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026–2027, un act care stabilește direcțiile principale prin care statul va preveni ingerințele externe și va proteja procesele democratice.

Conform responsabililor Administrației Prezidențiale de la Chișinău, planul a fost elaborat pe baza experienței ultimelor trei scrutine: referendumul pro-UE și alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, precum și scrutinul parlamentar din acest an, toate desfășurate în condiții de interferență străină fără precedent, precum ,,finanțări ilegale ale activităților politice, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și tentative de destabilizare a ordinii publice”.

Iar pentru a preveni și a face față acestor riscuri, documentul prevede ,,măsuri de întărire a securității informaționale, de monitorizare financiară mai eficientă, de consolidare a capacităților de apărare cibernetică și de îmbunătățire a cooperării dintre instituțiile responsabile. O parte dintre acțiuni reprezintă informații cu caracter secret, pentru a nu compromite mecanismele de protecție ale statului. Adoptarea planului este justificată de vulnerabilitățile constatate în cadrul ultimelor procese electorale și de obligația statului de a garanta că exercițiile democratice din Republica Moldova se desfășoară în siguranță și fără influențe străine. Documentul oferă instituțiilor publice o direcție clară de acțiune pentru anii 2026–2027 și consolidează eforturile de protejare a securității naționale într-un context regional complicat”.

Tot marți, membrii CNS au aprobat și propriul ,,regulament de organizare și funcționare, în conformitate cu noua Lege a securității naționale din 2025. Regulamentul definește proceduri clare pentru pregătirea ședințelor, introduce reuniuni tehnice prealabile și stabilește modul de adoptare a deciziilor, inclusiv al celor cu caracter obligatoriu. Totodată, acesta prevede prezentarea unui raport anual Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, consolidând astfel controlul democratic asupra activității Consiliului”.

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a subliniat că instituțiile statului trebuie să coopereze în continuare între ele, afirmând că: „Mizez, în continuare, pe cooperarea dintre toate instituțiile competente. Doar printr-un efort comun și bine coordonat vom reuși să întărim reziliența Republicii Moldova.”

