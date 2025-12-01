search
Luni, 1 Decembrie 2025
Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională: ,,Să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber”

Publicat:

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României în care a menționat că pacea, libertatea și democrația sunt amenințate acum, iar datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia.

Maia Sandu a felicitat românii de Ziua Națională. FOTO: Presedinte.md
Maia Sandu a felicitat românii de Ziua Națională. FOTO: Presedinte.md

,,Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând.În acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, a notat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe pagina sa de Facebook.

Felicitarea prim-ministrului moldovean

Un mesaj a transmis și premierul țării vecine Alexandru Munteanu, subliniind că ziua de 1 Decembrie are ,,o semnificație dublă pentru toți cei care simt românește și iubesc România: celebrăm legăturile care ne unesc, prin aceiași eroi ai istoriei, prin aceleași doine strămoșești, prin aceleași răni ale trecutului, dar celebrăm și aspirațiile comune pentru un viitor în libertate, demnitate și pace. Tot ce ne leagă face ca parcursul european pe care-l construim să fie nu doar o șansă la bunăstare și securitate, ci și unicul drum firesc.Azi celebrăm împreună România și reconfirmăm angajamentul nostru ferm de a construi o relație indestructibilă între Chișinău și București”.

Bucureștiul, exemplu pentru Chișinău

Șeful Cabinetului de miniștri a mai evidențiat că România este un ,,reper” pentru Republica Moldova, iar cetățenii moldoveni privesc ,,cu respect și recunoștință tot sprijinul oferit de-a lungul timpului”, cu ,,admirație progresele României”, iar solidaritatea sa oferă ,,încrederea că și Republica Moldova va reuși. La mulți ani, România!”.

Mesajele liderilor din Occident

Tot astăzi, liderii din SUA, Europa, precum și din Asia au transmis mesaje României de Ziua Națională, evidențiind parteneriatele strategice, sprijinul în regiune și relațiile istorice de prietenie. Printre ei se numără secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. 

Republica Moldova

loading Se încarcă comentariile...
