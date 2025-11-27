Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a semnat decretul

Cei cinci indivizi au fost lipsiți de cetățenia moldovenească după ce s-au înrolat în trupele ruse menținute ilegal în regiunea separatistă transnistreană. Măsura a fost aplicată după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul în acest sens.

Cele cinci persoane au vârste cuprinse între 30 și 53 de ani. Actualul decret intră în vigoare în ziua semnării și poate fi contestat în instanță.

În luna august a acestui an, alte cinci persoane din Republica Moldova, care s-au înrolat în trupele ruse din regiunea separatistă Transnistria, au rămas fără cetățenie în baza decretului semnat de președintele Maia Sandu.

Cei cinci bărbați au vârste cuprinse între 39 și 41 de ani, iar procesul de retragere a cetățeniei a fost inițiat de responsabilii Agenției Servicii Publice (ASP), după o sesizare venită de la Serviciul de Informații și Securitate (SIS).

,,Potrivit verificărilor efectuate de SIS, aceștia s-au înrolat voluntar în forțele armate ale unui stat străin, mai exact într-o unitate militară rusă dislocată ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova”, a afirmat pentru ,,Adevărul” Igor Zaharov, consilier al președintelui Republicii Moldova pentru comunicare publică.

Decretul a fost semnat în data de 17 iulie de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, dar poate fi contestat în instanță.