search
Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România a remizat cu Georgia, Hagi spune că naționala are potențial

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Aflată la primul meci cu Gică Hagi pe banca tehnică, în al doilea mandat al acestuia, echipa de fotbal a României a terminat la egalitate (1-1) cu Georgia, la Tbilisi, în această seară. După acest prim test, Gheorghe Hagi s-a declarat mulţumit de evoluţia jucătorilor săi.

Gică Hagi, la finalul meciului din Georgia (FOTO: Sportpictures)
Gică Hagi, la finalul meciului din Georgia (FOTO: Sportpictures)

Selecţionerul a mărturisit că obiectivul său numărul 1 a fost să-i cunoască pe jucători, dar și aceștia să înțeleagă ce așteptări are de la ei: „Am 4-5 zile de când lucrăm împreună. Am încercat să facem un plan. În prima repriză au interpretat foarte bine, în partea a doua au scăzut, dar per total sunt mulţumit. Eu spun că uşor-uşor jucătorii mă vor înţelege pe mine, eu pe ei şi va fi mai bine. În mare parte azi am luptat, am ieşit la joc. Am făcut lucruri bune, dar, bineînţeles, şi greşeli. Eu la sfârşit, în vestiar, i-am felicitat pentru efortul făcut. Suntem la final de sezon şi nu e uşor să joci în deplasare. Le-am vorbit mai mult despre lucrurile bune, mai puţin de alea mai puţin bune”.

Hagi: „Jucătorii au arătat că au personalitate”

Hagi a declarat pentru Antena 1 că jucătorii care au debutat în acest meci au arătat personalitate: „Ei au venit la echipa României şi trebuie să se comporte ca atare. Când ajungi la echipa naţională trebuie să ai personalitate, iar ei azi au arătat-o. (...) Jucătorii, tot ceea ce fac în viaţă, fac pentru ei. Noi doar din când în când îi sprijinim. Dacă ei vor, noi le arătăm şi încercăm să îi aducem pe drumul cel bun".

De asemenea, „Regele” a spus că „jucătorii fac un antrenor mare, iar România are jucători. Avem potenţial. Sunt fericit că sunt la echipa naţională şi sper să-i mulţumesc pe suporteri. E nevoie de succes. Te alimentezi, vine fericirea, eşti bucuros. Asta vrem să facem".

Vrea o echipă mai competitivă cu Țara Galilor

Selecționerul s-a referit și la următorul meci al României care va fi sâmbătă, 6 iunie, în Ghencea: „Ţara Galilor este o echipă agresivă. Trebuie să găsim formula. O să fie schimbări. Va trebui să lucrăm în astea trei zile rămase cu jucătorii care sunt acasă şi cu cei de aici care au jucat mai puţin. Încercăm să facem o formaţie competitivă pentru a încerca să câştigăm meciul”.

Echipele României şi Georgiei au terminat la egalitate (1-1), în această seara, pe Stadionul „Miheil Meshi” din Tbilisi. Ghiorghi Kvilitaia (min. 46) a deschis scorul, iar Louis Munteanu a restabilit egalitatea (min. 55). România va disputa un alt meci de verificare cu Ţara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20.45, pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță, prima reacție în cazul anchetei DNA care îl vizează pe șeful Armatei: Vom decide zilele următoare
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, ovaționat la primul meci al lui Gică Hagi la națională! Nici „Regele” nu a fost uitat
fanatik.ro
image
Presa germană titrează la unison: România oferă Rheinmetall cel mai mare contract extern din istoria companiei
libertatea.ro
image
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
digi24.ro
image
Cea mai bine vândută mașină din China s-a reinventat! Costă sub 10.000 de dolari
gsp.ro
image
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
digisport.ro
image
Au început înscrierile pentru Bacalaureat 2026. Cum arată calendarul probelor și când au loc examenele scrise
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Ultimele cuvinte ale poliţistului măcelărit de propriul fiu. Soţia, martoră la atac
observatornews.ro
image
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce salariu ar trebui să aibă un român în 2026 pentru a trăi decent. Calcul după ultimul val de scumpiri
playtech.ro
image
Probleme pe transmisia meciului Georgia – România la Antena 1, cu o săptămână înaintea Campionatului Mondial! Întârziere de 12 secunde între imagine şi notificările de pe aplicaţii
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
ADIO: s-a retras din națională! Georgia - România, ultimul său meci
digisport.ro
image
Ce mănâncă românii cu doar 10 lei. Rețetele virale de pe TikTok care au cucerit internetul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Avertisment privind El Niño! Vin fenomene meteo extreme în perioada următoare
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Ce face acum Cabral, după ce a dispărut din televiziune. Noua pasiune îi ocupă tot timpul
click.ro
image
De ce bijuterie nu se desparte niciodată Daciana Sârbu: „E de la Ierusalim”. Vedetele dau o avere pe pietre prețioase!
click.ro
image
Sarmale și tochitură în inima New York-ului! Locul unde românii se simt ca acasă în America
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
James Van Der Beek, fosta sa soție, Heather McComb foto Profimedia jpg
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?
clickpentrufemei.ro
Smarald găsit în Mormântul T4 de la El Caño, plasat în burta unei figuri feminine din cupru (© dr. Carlos Mayo Torné)
Smaralde columbiene, descoperite în mormintele căpeteniilor antice din Panama
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
image
Ce face acum Cabral, după ce a dispărut din televiziune. Noua pasiune îi ocupă tot timpul

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!