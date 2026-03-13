search
Vineri, 13 Martie 2026
Neurologii avertizează: statul prea mult pe scaun poate accelera pierderea memoriei și crește riscul de demență, inclusiv Alzheimer

Publicat:

Sedentarismul nu afectează doar silueta: neurologii avertizează că lipsa mișcării poate accelera pierderea memoriei, provoca modificări ale structurii creierului și crește semnificativ riscul de demență, inclusiv boala Alzheimer.. 

Lipsa mișcării poate accelera pierderea memoriei FOTO: shuterstock
Lipsa mișcării poate accelera pierderea memoriei FOTO: shuterstock

„Studiile arată o asociere între toate tipurile de demență și comportamentul sedentar. Statul prelungit pe scaun sau activitățile pasive, precum vizionarea televizorului, duc la scăderea fluxului sanguin în creier și pot afecta metabolismul glucozei și al lipidelor, factori importanți în dezvoltarea demenței”, explică neurologul Jigar Rathod, potrivit eathingwell.

Potrivit experților, lipsa mișcării reduce fluxul sanguin cerebral, crește riscul de hipertensiune, obezitate, diabet sau apnee de somn și poate provoca modificări structurale ale creierului.

„Lipsa activității fizice poate duce la pierderea de volum cerebral, în special în hipocamp, zona responsabilă cu memoria. Activitatea fizică regulată ajută la menținerea sănătății creierului și reduce inflamația, care contribuie la acumularea plăcilor beta-amiloide și a încurcăturilor tau, biomarkeri ai bolii Alzheimer”, precizează neurologul Verna R. Porter. 

Cifrele globale arată că peste 1,8 miliarde de adulți, aproximativ 31% din populația adultă, sunt fizic inactivi, ceea ce face prevenția mai dificilă. Totuși, chiar și mici schimbări în rutină pot reduce riscul de demență.

Plimbările zilnice, urcatul scărilor sau activitățile casnice precum curățenia sau aspiratul contribuie la creșterea activității fizice. Jocurile cognitive, rebusurile, jocurile pe calculator sau de masă și interacțiunea socială stimulează creierul și contribuie la dezvoltarea rezilienței cognitive.

Potrivit specialiștilor, fumatul și consumul excesiv de alcool afectează fluxul sanguin și sănătatea creierului, în timp ce controalele medicale regulate permit monitorizarea și gestionarea tensiunii arteriale, glicemiei și colesterolului, factori ce influențează riscul de demență.

Alimentația joacă și ea un rol important: dieta MIND, care combină elemente din dietele mediteraneană și DASH, include fructe, legume, cereale integrale, nuci și pește bogat în omega-3 și este asociată cu un risc mai scăzut de demență.

Neurologii recomandă ca adulții să acumuleze treptat 150 de minute pe săptămână de activitate fizică moderată, fără a fi nevoie de ore întregi la sală.

loading Se încarcă comentariile...
