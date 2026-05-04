Sfârșit tragic pentru o adolescentă româncă din Germania: s-a înecat sub ochii prietenilor în timp ce filma un clip pentru TikTok

O adolescentă română de 16 ani s-a înecat într-un râu din Grevenbroich, după ce încerca să filmeze un videoclip pentru TikTok. Aceasta stătea pe umerii unui prieten, însă băiatul și-a pierdut echilibrul, iar amândoi au căzut în apă.

Bild scrie că locul unde se afla Beatrice împreună cu prietenii ei este popular în rândul adolescenților, fiind mai izolat. Incidentul a avut loc săptămâna trecută.

Beatrice stătea pe umerii unui prieten, potrivit martorilor. La un moment dat, băiatul și-a pierdut echilibrul, iar amândoi au căzut în apă. Din nefericire, adolescenta nu știa să înoate și s-a scufundat în râu.

Panicați, prietenii sună la urgențe. Aproximativ 70 de salvatori, inclusiv echipe de intervenție pe apă și scafandri, au venit la fața locului unde au început să o caute prin apă. Abia după aproape două ore, fata este găsită în râu.

A doua zi, familia lui Beatrice a venit la locul tragediei să-și ia rămas-bun. Vor să vadă locul unde fata a murit. Aceștia un buchet de flori și aprind lumânări.

Reporterii publicației germane, aflați la fața locului, au fost martorii unei scene dramatice. Tatăl lui Beatrice, copleșit de durere, s-a aruncat brusc în râu, fiind scos ulterior la mal de rude.

„Beatrice era o fată prietenoasă și iubitoare”, spune mama acesteia. „Cel mai mult îi plăcea să fie afară cu prietenii. Asta a dus la acest final.”

La doar două zile după incident, pompierii din Grevenbroich au recuperat încă un cadavru din Erft. Descoperirea a fost făcută de un vâslaș, care a alertat autoritățile. Potrivit unui purtător de cuvânt al pompierilor, este vorba despre un bărbat care se afla în apă de mai mult timp. Nu există însă nicio legătură cu cazul lui Beatrice.