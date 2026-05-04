Foto Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin

În noaptea de 4 mai, în Moscova a pătruns o dronă de atac ucraineană cu rază lungă, aparatul explodând la doar 3 kilometri de clădirea Ministerului rus al Apărării și la 6 kilometri de Kremlin.

Fragmentele dronei au căzut în mijlocul unei străzi, iar autoritățile ruse au declarat că a fost avariată o clădire dintr-un complex rezidențial de lux din vestul Moscovei, scrie Focus.ua.

Experții spun că este prima dată când drone ucrainene sunt documentate atât de aproape de Kremlin.

„UAV-ul care a căzut azi-noapte în Moscova s-a dovedit a fi o dronă de atac de tip FP-1. Aceasta este prima prezență documentată a dronelor ucrainene de atac în imediata apropiere a Kremlinului după foarte mult timp”, se arată în mesaj.

În imaginile distribuite online se vede că pe o bucată din dronă este scris în ucraineană: „Nu atingeți! Parte mobilă”.

Drona FP-1 a fost prezentată în Ucraina în mai 2025. Este un aparat de tip avion, cu rază lungă de acțiune, conceput pentru lovirea țintelor aflate la mare distanță, în spatele frontului. Poate transporta o încărcătură de până la 120 de kilograme și are o autonomie de zbor de până la 1.600 de kilometri.

Seful Centrului pentru Studiul Ocupației, Petro Andriușcenko, a declarat de asemenea că drona a explodat la aproximativ 3 kilometri de Ministerul Apărării al Rusiei și la 6 kilometri de Kremlin.

Oficialul a adăugat că, în dimineața zilei, aeroporturile „Vnukovo” și „Domodedovo” încă nu funcționau din cauza introducerii planului „Kover” de către Rosaviația, pe fondul atacului cu drone.

Tot Andriușcenko a menționat că, în cursul nopții, dronele au atacat mai multe regiuni ale Rusiei. Sistemele de apărare antiaeriană au raportat atacuri în regiunile Rostov, Voronej, Lipetsk și Samara.

Ministerul rus al Apărării a declarat că apărarea antiaeriană ar fi doborât 117 drone deasupra regiunilor Federației Ruse.

Recent, forțele ucrainene au atacat două nave ale așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, în apropierea intrării în portul din orașul rusesc Novorossiisk, aflat la Marea Neagră. Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.