Video Echipa națională a găsit atacantul după care aleargă. Fotbalist lansat de Hagi a devenit o mașină de goluri

Fost golgheter în România, atacantul Louis Munteanu (23 de ani), lansat de Gică Hagi (61 de ani) la Viitorul, strălucește la formația americană DC United, unde s-a transferat de la CFR Cluj.

Atacantul începe să confirme așteptările în Major League Soccer, după un start greu, în care a avut nevoie de o perioadă de acomodare. Atacantul român a reușit o „dublă” pentru DC United, în deplasarea de pe terenul celor de la New York City FC.

Titular în derby-ul Conferinței de Est, Munteanu a răsplătit încrederea antrenorului Rene Weiler. În minutul 29, a profitat de o fază haotică în careul advers și a împins mingea în poartă, deschizând scorul pentru DC United.

După pauză, atacantul și-a trecut în cont și al doilea gol. În minutul 75, Munteanu a executat fără emoții o lovitură de la 11 metri, ducând scorul la 2-0.

După primul gol marcat etapa trecută, „dubla” din acest meci ar putea fi punctul de cotitură pentru consacrarea definitivă a atacantului român în Statele Unite.

Louis Munteanu ar putea fi „arma” principală a lui Gică Hagi la debutul pe banca echipei naționale.

Echipa națională de fotbal a României va disputa în luna iunie două meciuri de pregătire, cu Georgia, în deplasare, și cu Țara Galilor, la București.

Amicalul cu Georgia, primul meci de când Gică Hagi a fost numit selecționer al echipei naționale a României, va avea loc pe 2 iunie, ora 20:00, la Tbilisi.