Plajele pe care numai în vis le vezi și pe care puțini români le cunosc. Destinații turistice ieftine și paradisiace în apropiere de România

Se apropie sezonul estival și mulți români își fac planuri de vacanță. Toată lumea visează la locații de vis, însă, din păcate, majoritatea destinațiilor faimoase sunt mai puțin accesibile din punct de vedere financiar. Tocmai de aceea, mulți ajung să se mulțumească cu vacanțe surogat, doar pentru a putea spune că au plecat undeva. Ei bine, există soluții pentru vacanțe de vis la prețuri omenești. Sunt locuri de care cei mai mulți români nici măcar nu au auzit, dar care sunt adevărate paradisuri la costuri accesibile. În plus, nu sunt foarte departe de România și oferă lipsa aglomerației, peisaje inspiraționale și liniște.

Maldivele sau Bali-ul Balcanilor la prețuri accesibile și cu peisaje de vis

Dacă nu aveți bani sau chef să străbateți cu avionul toată Asia, există o variantă mult mai ieftină și cel puțin la fel de pitorească ca Maldivele sau Bali. Este vorba despre Riviera Albaneză, aflată la 12 ore de București cu mașina.

Una dintre perlele ascunse ale plajelor albaneze este Ksamil. Este vorba despre o stațiune de pe coasta Mării Ionice, inclusă de publicația The Guardian, în 2013, în topul celor mai bune 20 de vacanțe la plajă din Europa. Principalele atracții sunt plajele incredibile cu nisip alb, desprinse parcă din peisajele caraibiene, dar și insulele Ksamil din apropiere. Ksamil este unic prin faptul că are numeroase golfuri ferite de vânt, extraordinare pentru plajă, foarte diferite de restul Rivierei Albaneze, și se mândrește cu plaje întinse pe kilometri întregi, precum Drymades Beach și Borsh/Qeparo. Principala plajă, aflată în inima satului, este Ksamil 7 Beach.

„Este genul de loc care pare desprins dintr-o carte poștală — nisip alb, fin ca pudra, apă incredibil de limpede care trece prin nuanțe de albastru și verde, și priveliști către insulele din apropiere. Un ponton din lemn intră în apă, unde bărcile-taxi își așteaptă clienții”, precizează bloggerii specializați în călătorii pe plaje de la „Sunshine Seeker”.

O altă plajă faimoasă este Abiori, renumită pentru platforma sa rotunjită care se întinde deasupra apei turcoaz. Această priveliște pitorească, având insulițele în fundal, este cea care a făcut stațiunea Ksamil celebră pe rețelele sociale acum câțiva ani. Era o imagine iconică despre care toți credeau că provine din Asia de Sud-Est; în realitate, era din Ksamil, aflat chiar în inima Balcanilor. Plaja are nisip alb, fin, și ape limpezi, îmbietoare, fiind un loc ideal pentru relaxare și înot. „Am plătit 60 € pentru una dintre cabanele cu plasă suspendată deasupra apei, unde te poți relaxa”, precizează bloggerii de la Sunshine Seeker. Probabil cea mai spectaculoasă zonă din Ksamil este „The Last Bay” sau „Blue Area”. Aceasta începe cu beach cluburi pe nisip alb, similare celor de pe plajele de lux ale lumii, și continuă cu o porțiune cu pietriș spre ultimul golf, numit și Augustus Beach. Aceasta este a doua cea mai liniștită zonă de plajă din Ksamil.

„De fiecare dată când ajung aici, am senzația că m-am întors în Bali-ul de altădată: drumuri parțial de pământ, palmieri, puțin gunoi pe marginea drumului și oameni care încearcă să te convingă să alegi barul lor. Dacă ajungi suficient de devreme (aproximativ înainte de 10:00), poți parca gratuit la umbră, sub copaci”, precizează bloggerii.

În Ksamil este un adevărat paradis la prețuri accesibile. Nisip alb, parcă din Caraibe, mare azurie și atmosferă liniștită, cu șezlonguri de aproximativ 11 euro. De precizat că muzica este în surdină, iar lumea are parte de relaxare. Totodată, plaja Last Bay este locul perfect pentru a închiria un paddleboard sau o canoe și pentru a te bucura de liniște.

Frumusețea plajelor secrete de la Adriatică

Printre cele mai frumoase plaje și, totodată, accesibile destinații pentru un sejur la mare se numără cele din Muntenegru, o țară aflată la aproximativ 12 ore de București, cu mașina. Pe lângă faimoasele plaje din Budva și Sveti Stefan, se remarcă și Ulcinj, una dintre cele mai pitorești locații de la Marea Adriatică, încă puțin cunoscută de turiștii români. În Ulcinj, cel mai sudic oraș de coastă din Muntenegru, vei găsi plaje cu nisip fin și o zonă umedă protejată, ideală pentru observarea păsărilor. Pe lângă faptul că este un loc excelent pentru relaxare și plimbări în aer liber, orașul impresionează prin istoria și cultura sa.

Cel mai bun exemplu este fortăreața fermecătoare care domină coasta, fiind un punct de belvedere spectaculos pentru apus, în timp ce savurezi o cină în stil balcanic. Ulcinj dispune de o zonă de plajă foarte întinsă, cu sectoare diverse ca peisaj și structură. Printre cele mai cunoscute se numără Miami Beach, Havana Beach, Mojito Beach și Tropicana Beach, dotate cu baruri cu aer caraibian, restaurante pescărești și facilități pentru sporturi acvatice. Un avantaj major este nisipul fin, închis la culoare, și lățimea plajei; astfel, în comparație cu alte stațiuni, aceasta pare mai puțin aglomerată și oferă suficient spațiu liber pentru cei care nu doresc să închirieze șezlonguri. Pentru familiile cu copii, locul este ideal, intrarea în apă fiind lină și puțin adâncă.

„Ulcinj este unul dintre orașele mele preferate din Muntenegru și un loc pe care îl consider printre cele mai subestimate din Balcani. Chiar vorbesc serios. Este un loc care pur și simplu pare un oraș perfect pentru backpackeri. Deși nu are frumusețea pură a orașului Kotor sau strălucirea orașului Budva, compensează prin autenticitatea sa și una dintre cele mai bune plaje din țară”, precizează bloggerii de la „Sandal Tan Man”.

O plajă impresionantă este „Long Beach”, care, așa cum sugerează numele, se întinde pe peste 13 kilometri de-a lungul coastei Muntenegrului. Este renumită pentru nisipul său extrem de fin și intrarea lină în apă. „E posibil să mergi sute de metri în mare înainte să ajungi măcar până la brâu. Nu m-am putut abține să nu mă imaginez drept «regele monștrilor», cu apa picurându-mi din corp în timp ce mergeam încet înapoi spre țărm”, adaugă bloggerii de la „Sandal Tan Man”.

Nu este doar o plajă pustie, ci una gigantică, cu opțiuni pentru fiecare: cluburi pentru petrecăreți, șezlonguri pentru relaxare sau chiar zone dedicate, precum plaja nudistă de pe insula Bojana.

Perla „caraibiană” la patru ore de București

Totuși, cea mai apropiată destinație de România rămâne Nessebar, o perlă cu aer caraibian, dar și cu acel parfum balcanic de altădată. Nessebar, din Bulgaria, este un oraș istoric cu unele dintre cele mai frumoase plaje de pe litoralul bulgăresc, în special Buna Beach, situată nu departe de faimoasa Sunny Beach. Stațiunea se află la doar 4,6 kilometri de Sunny Beach, la 40 de kilometri de Obzor și la aproximativ 100 de kilometri de Varna și îmbină armonios relaxarea estivală cu experiențe culturale deosebite. Orașul vechi, considerat unul dintre cele mai vechi din Europa și inclus în patrimoniul UNESCO, este legat de partea modernă printr-un istm îngust, iar o plimbare de aproximativ 10 minute te poartă din agitația contemporană direct în atmosfera istorică a peninsulei.

Nessebar este alegerea ideală pentru cei care își doresc o vacanță liniștită, dar care nu vor să renunțe nici la facilități moderne sau la viața de noapte din apropiere. În orașul nou vei găsi hoteluri mari, restaurante și magazine, în timp ce orașul vechi impresionează prin străduțele sale înguste, pavate, casele tradiționale din perioada Renașterii bulgărești, încă locuite, dar și prin numeroasele biserici și ruine istorice. Atmosfera este completată de terase primitoare și restaurante unde poți savura preparate locale delicioase.

Un alt avantaj important este sezonul estival extins, care se întinde până la finalul lunii septembrie sau chiar începutul lui octombrie, fiind ideal pentru cei care preferă perioadele mai puțin aglomerate. Clima este plăcută, cu temperaturi de peste 27°C în lunile iulie și august, în timp ce în septembrie și la început de octombrie valorile medii se mențin în jur de 18–19°C. Apa mării ajunge la aproximativ 25°C în plin sezon, rămânând suficient de caldă pentru baie și la începutul toamnei.

Stațiunea dispune de două plaje principale. Prima leagă Nessebar de Sunny Beach și este o fâșie largă, cu nisip fin, bine amenajată și dotată cu șezlonguri, umbrele, restaurante și facilități pentru turiști, dar și cu o zonă generoasă de plajă liberă. Cea de-a doua, situată în sudul stațiunii și cunoscută drept South Nessebar Beach, se întinde pe aproximativ doi kilometri; aceasta oferă atât zone private, cât și porțiuni libere, fiind apreciată pentru curățenie și organizare. În apropiere se află un parc mare și numeroase locuri unde poți lua masa sau te poți relaxa.

Orașul vechi, amplasat între cele două plaje, reprezintă adevărata bijuterie a zonei. Aici au existat cândva aproximativ 40 de biserici, iar astăzi mai pot fi identificate vestigiile a 26 dintre ele. La intrarea pe peninsulă te întâmpină celebra moară de vânt, simbol al orașului, urmată de zidurile vechii cetăți, care încă impresionează prin dimensiuni și istorie. Printre cele mai importante obiective se numără Biserica Sfântul Ștefan, renumită pentru frescele sale bine conservate, dar și alte lăcașuri precum Hristos Pantocrator, Sfânta Sofia sau Sfântul Ioan Botezătorul.

Din București se ajunge foarte ușor la Nessebar, distanța fiind de aproximativ 325 de kilometri. Cel mai bun traseu este: București – Giurgiu – Ruse – Razgrad – Șumen – Varna – Sunny Beach – Nessebar.”