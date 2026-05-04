O zi până la moțiune. PNL a întors 8 parlamentari. Ce avans mai are PSD SURSE

Liberalii au reușit să atragă de partea lor 8 parlamentari care semnaseră în primă fază moțiunea de cenzură, susțin surse politice pentru Adevărul. Totodată, conducerea PNL negociază intens cu încă doi deputați PSD și 5 de la AUR, care ar urma să decidă astăzi dacă votează sau nu căderea Guvernului. De partea cealaltă, liderii PSD consultați de Adevărul susțin că, în ciuda tuturor trădărilor, vor avea între 5 și 7 voturi peste limita majorității. Așadar, soarta guvernului Bolojan atârnă efectiv de o mână de voturi.

Liberalii au negociat intens cu parlamentarii suveraniști în acest weekend. Rezultatul: au întors de partea lor cel puțin 8 aleși. Însă PNL tot mai are de recuperat 10 voturi pentru a avea certitudinea că nu trece moțiunea. Însă, nici PSD nu așteaptă pasiv votul de mâine. Liderii social-democrați au avut discuții cu fiecare semnatar al moțiunii în parte, susțin sursele citate.

Problema ambelor tabere e atitudinea parlamentarilor aleși pe listele AUR, SOS și POT.

„Nu te poți baza pe ei 100%. Ieri au semnat moțiunea alături de noi, a doua zi erau la PNL. Pe vremea lui Hrebenciuc, dacă aveam nevoie de 233 de voturi și strângeam 235 de semnături, era clar ca moțiunea va trece. Acum aveam nevoie de 233 de voturi și avem 250 de semnături, dar tot stăm cu emoții”, susține unul dintre liderii cu experiență din PSD.

Aceeași dilemă e și în PNL: câți suveraniști se țin de cuvânt?

„Nu putem ști exact. Pe hârtie, noi avem promisiuni mai multe, dar după calculele noastre am reușit să întoarcem minimum 8 deputați. Azi mai avem o rundă negocieri cu unii de la PSD și AUR. Se va juca până în ultima clipă. E prima moțiune de cenzură din ultimii ani căreia nimeni nu-i poate anticipa exact finalul”, susține unul dintre liderii PNL implicat în negocierile pentru salvarea lui Ilie Bolojan.

PSD are deja doi parlamentari care au dezertat oficial. Deputatul Petre Neagu, fost președinte al CJ Buzău, a trecut la PNL. Neagu este unul dintre apropiații primarului PSD Buzău, Constantin Toma, unul dintre cei mai vocali susținători ai premierului Bolojan.

La rândul său, Victoria Stoiciu a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva guvernului și a anunțat ca demisionează din PSD, însă rămâne în continuare parlamentar. De asemenea, PSD se așteptată ca încă doi-trei parlamentari să nu voteze moțiunea de cenzură, susțin sursele citate.

Liderul PNL care coordonează operațiunea de salvare a premierului Bolojan este secretarul general al partidului, Dan Motreanu, susțin surse politice pentru Adevărul. Motreanu este unul dintre liderii PNL care vor delimitarea totală de PSD.

Moțiunea va fi dezbătută și votată pe 5 mai

Dezbaterea şi votul pe moţiunii depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului vor avea loc marți, 5 mai. Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.

În textul moțiunii semnate de PSD-AUR, Guvernul este acuzat că reforma premierului Bolojan este, în realitate, un eșec administrativ și sunt taxate dur măsurile care au afectat direct categoriile vulnerabile, deși PSD era la guvernare când a aprobat tăierile.

Semnatarii documentului critică dur și termenul „șobolan” folosit de premierul Bolojan în discursul public, atunci când a comparat situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.

PSD anunțase, pe 28 aprilie, că a reușit să obțină sprijinul unei majorități parlamentare pentru depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva lui Bolojan. Social-democrații susțineau că „inițiativa ar deschide „calea unei schimbări profunde în modul de guvernare”. În același document, PSD preciza că există dificultăți în actul de guvernare și îl criticau pe șeful Executivului pentru relația cu partenerii politici.