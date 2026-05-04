Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, la Interviurile Adevărul, de la ora 14:30

Mai mulți parlamentari au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură: „Nu girăm jocurile PSD - AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții!”

Membrii partidului UNIT, intrați în Parlament pe listele POT, alături de un senator din grupul PACE - Întâi România, au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
„Nu girăm jocurile PSD - AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții! O generație întreagă de români, generația părinților noștri, a trăit un destin marcat de muncă grea, întuneric, frig și lipsuri, impuse de un regim crud, construit în jurul ambițiilor de preamărire ale unui singur om. Dar acelea erau, măcar, ambiții pentru și despre România.

Astăzi, acel regim nu a dispărut cu adevărat. S-a metamorfozat. A îmbrăcat hainele democrației, dar a înlocuit visul de preamărire cu unul de «prea-îmbogățire». Iar pentru acest nou scop, generația noastră este chemată, din nou, să suporte sacrificiul”, a transmis deputatul Andrei Csillag într-o postare pe Facebook.

Andrei Csillag spune că Partidul UNIT a fost consecvent în opoziție, votând mai multe moțiuni împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan și criticând măsurile de austeritate care au afectat în special oamenii vulnerabili, dar nu și „clientela politică”.

În același timp, acuză PSD că a agravat criza economică și a generat și o criză politică, iar moțiunea de cenzură susținută inclusiv de AUR este considerată lipsită de substanță, deoarece nu propune o schimbare reală de direcție, ci doar înlocuirea unei persoane.

„Am purtat discuții cu inițiatorii. Am căutat să înțelegem soluția propusă. Nu există. Nu există o alternativă de guvernare, nu există un plan economic nou, doar dorința de a schimba un nume.

Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să «aprindă lumina» în zone în care interesele vechi preferă întunericul.”

Acesta mai punctează că AUR a ales să susțină această inițiativă, fără a oferi o alternativă reală, facilitând astfel „un joc politic al PSD” și „contribuind la o schimbare de fațadă care lasă sistemul intact.”

„UNIT a semnat moțiunea pentru a permite clarificarea rapidă a situației politice. România nu își permite un blocaj prelungit. Însă votul nostru trebuie să reflecte interesul public, nu calcule politice de culise.

Premierul Ilie Bolojan a fost criticat, inclusiv de noi, pentru rigiditate, pentru lipsa de empatie în aplicarea unor măsuri dure și pentru priorități discutabile. Însă, necinstea nu este o acuzație care i-a fost adusă.”

Senator PACE: „Nu voi vota salvarea PSD și a sistemului politic care a distrus România”

Liviu Fodoca, senator din grupul PACE - Întâi România, a transmis pe Facebook că nu va fi niciodată „instrumentul politic al PSD” și nu va susține „prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România”.

Marți, „Ziua Z” pentru Guvernul Bolojan. Moțiunea de cenzură se joacă la doar două voturi distanță. Ce urmează pentru România

„PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.

În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor”.

Senatorul spune că PSD încearcă să fugă de responsabilitate și să se prezinte drept salvator, deși ar fi principalul vinovat pentru situația actuală a României.

El susține că românii nu mai pot fi convinși prin declarații, ci au nevoie de reforme reale și de o guvernare responsabilă, iar sistemul politic bazat pe privilegii și sinecuri ar trebui înlocuit.

„PSD și toți urmașii lui Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase și Liviu Dragnea trebuie să dispară din politica românească, în frunte cu Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alfred Simonis sau Olguța Vasilescu.

Atât timp cât nu există o voință reală de reformă, atât timp cât nu există deschidere pentru o guvernare transparentă și responsabilă, nu voi participa la demersuri care au ca unic scop conservarea unui sistem politic care și-a pierdut credibilitatea.”

Nu în ultimul rând, acesta spune că va susține „susține doar acele inițiative care aduc schimbare și care pun pe primul loc interesul românilor, nu supraviețuirea politică a unor structuri corupte care care vor să continue să jefuiască banul public.”

Dezbaterea şi votul pe moţiunii depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului vor avea loc marți, 5 mai. Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.

În textul moțiunii semnate de PSD-AUR, Guvernul este acuzat că reforma premierului Bolojan este, în realitate, un eșec administrativ și sunt taxate dur măsurile care au afectat direct categoriile vulnerabile, deși PSD era la guvernare când a aprobat tăierile.

