Polonia negociază creșterea prezenței militare americane, în ciuda planurilor lui Trump privind retragerea trupelor din Germania

Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru suplimentarea contingentului militar american de pe teritoriul său, în pofida deciziei președintelui american Donald Trump de a reduce prezența trupelor SUA în Germania. Anunțul a fost făcut de ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, citat de presa locală.

Oficialul a subliniat că menținerea și chiar consolidarea prezenței militare americane în Europa reprezintă o prioritate strategică pentru Varșovia. „Pentru noi este esențial ca trupele americane să rămână în Europa și în Polonia. Indiferent de ceea ce se întâmplă în Germania, noi discutăm nu doar despre menținerea contingentului, ci și despre creșterea acestuia”, a declarat ministrul.

Kosiniak-Kamysz a insistat că direcția strategică a Poloniei rămâne neschimbată, mizând pe consolidarea capacităților proprii de apărare în paralel cu întărirea parteneriatelor militare.

În acest context, el a evidențiat poziția Poloniei în arhitectura de securitate regională, afirmând că țara dispune de cea mai numeroasă armată din Uniunea Europeană și de a treia ca mărime din NATO, după Statele Unite și Turcia.

„Avem propria noastră forță. Avem nevoie de aliați, dar aceștia ne vor respecta doar dacă suntem puternici. Cei slabi nu sunt luați în considerare”, a punctat oficialul polonez.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a anunțat intenția de a reduce semnificativ prezența militară americană în Germania, inclusiv prin retragerea unui număr mai mare de trupe decât cele aproximativ 5.000 vehiculate anterior.

Decizia a stârnit îngrijorare inclusiv în rândul unor congresmeni republicani, care avertizează că o eventuală retragere a SUA din Europa ar putea transmite un semnal greșit Kremlinului și președintelui rus Vladimir Putin.