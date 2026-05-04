Ilie Bolojan, mesaj pentru elevii campioni mondiali la robotică și pentru Cristian Chivu, primul antrenor român care câștigă Campionatul Italiei

Premierul Ilie Bolojan i-a felicitat luni, 4 mai, pe tinerii români care au câștigat campionatul mondial de robotică din SUA, dar și pe Cristian Chivu, care a devenit primul antrenor de fotbal român care câștigă Campionatul Italiei.

„Felicitări reprezentanților României care ne-au dat motive de bucurie în ultimele zile! Patru echipe de tineri români sunt printre câștigătorii campionatului mondial de robotică «FIRST Tech Challenge» din Houston, SUA, una dintre cele mai importante competiții de acest gen pentru elevi din lume”, transmite Bolojan pe Facebook.

În continuare, acesta a enumerat echipele care au reprezentat România în cadrul competiției și premiile obținute:

Echipa Velocity de la Liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila – titlul mondial;

Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău – locul al II-lea;

Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București – locul al III-lea;

Echipa AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani – locul al IV-lea.

Și președintele Nicușor Dan i-a lăudat pe elevi, declarând că s-a arătat impresionat de „energia” și „creativitatea” acestora.

„Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și am fost impresionat de energia și creativitatea lor”, a precizat Nicușor Dan.

Campionatul mondial FIRST Tech Challenge din Houston, parte a evenimentului global FIRST Championship, reprezintă etapa finală a unui program internațional de robotică dedicat elevilor de gimnaziu și liceu, în care echipele proiectează, construiesc și programează roboți pentru competiții directe în alianțe.

Mesajul lui Ilie Bolojan după titlul câștigat de Cristian Chivu în Italia

Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a câștigat titlul în Serie A după victoria cu 2-0 în fața Parmei, pe teren propriu, rezultat care a făcut ca echipa să devină matematic campioană cu trei etape înainte de finalul sezonului.

După victoria de duminică seară, 3 mai, Ilie Bolojan l-a felicitat pe Cristian Chivu, care a devenit primul antrenor român care câștigă Campionatul Italiei.

„Sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune și profesionalism.”