Bucurie dezlănțuită în vestiarul Interului, formație care a câștigat dumnică seară titlul cu numărul 21 în Italia, cu trei etape înainte de final, după 2-0 cu Parma. Inter poate face eventul, dacă va triumfa în finala Cupei Italiei, unde o va înfrunta pe Lazio, pe 13 mai.

Cristian Chivu (45 de ani), eroul acestei performanțe, s-a bucurat ca un nebun alături de jucători săi, în vestiarul milanezilor, unde a răsunat melodia „Made in Romania”, făcută celebră de turcul Hakan Çalhanoğlu.

Reșițeanul apare într-un scurt video în timp ce țopăie și lovește energic într-o ladă cu echipament, în timp ce Bastoni îl bate fericit pe spate, iar Dumfries îi toarnă apă în cap.

Imaginile spectaculoase au fost postate pe contul oficial de Instagram al milanezilor.