Mihaela Rădulescu, mesaj de suflet trimis lui Cristi Chivu. Românii au luat cu asalt paginile de socializare ale Interului

Românii se bucură pentru titlul cucerit de Cristian Chivu (45 de ani), care în urmă cu un an era dat ca primul antrenor demis de o mare formație din Serie A.

Antrenorul care avea doar 13 meciuri ca „principal” la seniori, pe banca formației AC Parma, a răsturnat toate pronosticurile și a câștigat titlul în primul său an ca în care duce la bun sfârșit un sezon întreg de la un capăt la celălalt.

După succesul de duminică, pe contul oficial de Instagram, Inter a postat o fotografie realizată cu inteligența artificială. În imagine, jucătorul Chivu ține în mâini trofeul acordat pentru câștigarea campionatului alături de antrenorul Chivu, subliniindu-i astfel dubla ipostază.

Printre cele peste 300 comentarii, unul îi aparține vedetei Mihaela Schwartzenberg - Rădulescu (56 de ani), fosta parteneră de viață a lui Felix Baumgartner. „RO+IT=LOVE Well done, ChampCoach!”, este mesajul scris de pe contul @mihaelaradulescuschwartzenberg.

Mihaela Rădulescu are în comun cu Adelina Chivu, soția lui Cristi, orașul nașterii, Piatra-Neamț.

Mesaje de felicitare au venit și din lumea fotbalului. Fostul stoper Ionuț Rada i-a transmis felicitări.