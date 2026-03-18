Video Un remorcher cu cinci oameni la bord s-a scufundat în Portul Midia. O persoană scoasă la mal a murit, alte patru sunt prinse sub navă

O persoană care se afla în remorcherul scufundat în Portul Midia a fost adusă la cheu de echipele de salvare, însă a fost declarată moartă, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”

Un remorcher care, din primele informații, ar fi avut cinci persoane la bord, s-a scufundat miercuri în Portul Midia, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”, potrivit Agerpres.

„Remorcher scufundat, posibil cu cinci persoane, în Dana 1 a Portului Midia”, a transmis ISU.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie - elicopterul SMURD, trei echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanța, un echipaj SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială de stingere incendii, o ambarcațiune şi echipa de scafandri.

Din primele informații, un remorcher se ducea să ofere asistenţă unui petrolier care venise să descarce ţiţei la monoboy.

Monoboy-ul este o geamandură uriaşă în larg, unde există o gură de conductă prin care se descarcă petrolul din vapor direct în rafinărie, fără ca nava să mai ajungă la ţărm.

La fața locului, remorcherul a făcut o întoarcere bruscă în jurul petrolierului, moment în care elicea s-a opintit, motorul s-a oprit, iar remorcherul s-a dat peste cap și s-a răsturnat.

Un marinar a reușit să iasă la suprafață și este resuscitat, iar ceilalți 4 sunt prinși sub navă.

Rompetrol a emis un comunicat de presă în urma evenimentului.

„În cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia. În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu – ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, potrivit Rompetrol.