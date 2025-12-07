Kievul îngheață activele lui Victor Gușan, oligarh din regiunea transnistreană, pentru implicare în război

Ucraina a înghețat activele principalului oligarh din regiunea separatistă Transnistria pentru ajutor acordat complexului militar-industrial al Rusiei. Este vorba de Victor Gușan, cofondatorul holdingului „Sheriff”.

Decizia de înghețare a activelor lui Victor Gușan a fost adoptată după ce Procuratura a stabilit că firmele asociate cu acesta au furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse, notează jurnaliștii „Zona de Securitate”.

Sursa citată face referire la o hotărâre a unei instanțe ucrainene, din care reiese că structuri apropiate de Gușan au fost legate de producția militară rusă, în special prin uzina „Moldavizolit” din Transnistria, nerecunoscută la nivel internațional.

Anchetatorii ucraineni susțin că, în timpul războiului, această uzină a jucat un rol important în lanțul de aprovizionare cu materiale pentru industria de apărare a Rusiei.

Investigația dezvăluie, de asemenea, persoanele-cheie implicate în acest mecanism, modul de creare a companiilor-intermediari în Federația Rusă și legăturile directe care, probabil, duc către holdingul „Sheriff”.

După cum se menționează, Ucraina continuă ancheta, iar măsurile de înghețare a activelor rămân în vigoare pe toată durata procesului.

Holdingul „Sheriff” a dobândit o poziție practic monopolistă în regiunea separatistă transnistreană, controlând domeniul comerțului, piața petrolieră, telecomunicațiile și mass-media. Compania deține operatorul de telefonie mobilă Interdnestrcom, fabrica de vinuri și coniac din Tiraspol, banca Agroprombank, fabrica de textile Tirotex, postul TV TSV, un cazinou, un club de fotbal, un complex sportiv, mai multe showroom-uri auto și o rețea de benzinării.

Averea oligarhului

Averea lui Victor Gușan este estimată, potrivit diferitelor surse, la circa 2 miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii noiembrie, Ucraina și-a sincronizat sancțiunile cu Statele Unite și a impus restricții împotriva Rosneft și a întreprinderilor acesteia, precum și împotriva companiilor din grupul Lukoil.

Victor Gușan, fost ofițer KGB și considerat cel mai mare beneficiar al menținerii regiunii separatiste transnistrene în afara Republicii Moldova, deține bunuri imobiliare bine ascunse în Ucraina, chiar în apropierea graniței cu România, au relatat anterior jurnaliștii de investigație.