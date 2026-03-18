O centrală nucleară din Iran, în care se aflau 480 de ruși, lovită de un obuz. Ce spun oficialii despre pericolul unei catastrofe

Centrala nucleară de la Bushehr, singura instalație nucleară operațională din Iran, a fost lovită de un proiectil, potrivit informațiilor transmise de autoritățile iraniene și confirmate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube, însă a stârnit îngrijorări la nivel internațional.

Oficialii iranieni au precizat că nu au fost raportate victime sau distrugeri materiale, dar au condamnat ferm atacul, avertizând că astfel de acțiuni „contravin tuturor normelor internaționale” și „pot avea consecințe ireversibile pentru întreaga regiune”.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a confirmat că a fost informată de Iran despre incident. „Un proiectil a lovit instalațiile centralei nucleare Bushehr marți seara. Nu au fost raportate daune la centrală și nici răniți în rândul personalului”, a transmis AIEA pe platforma X.

Nu este încă clar ce a fost „proiectilul” care a lovit complexul.

Directorul general al instituției, Rafael Grossi, a reiterat apelul la calm în contextul tensiunilor din regiune. Acesta a cerut „maximă reținere în timpul conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear”.

La rândul său, directorul general al Rosatom, Aleksei Lihaciov, a declarat că atacul a vizat o zonă aflată în apropierea clădirii serviciului meteorologic al centralei, situată lângă un reactor nuclear în funcțiune. Potrivit acestuia, nu s-a înregistrat nicio creștere a nivelului radiațiilor.

„Atacurile asupra instalațiilor nucleare active reprezintă o încălcare flagrantă a regulilor și principiilor fundamentale ale securității internaționale”, a subliniat Lihaciov. Rosatom a condamnat incidentul și a făcut apel la dezescaladarea situației.

Acesta este primul atac asupra centralei de la Bushehr de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Aproximativ 480 de specialiști ruși, încă la fața locului

În momentul incidentului, aproximativ 480 de cetățeni ruși, angajați ai Rosatom, se aflau în incinta centralei. Potrivit oficialilor ruși, se pregătește o a treia etapă de evacuare a personalului, pe fondul escaladării tensiunilor.

Centrala nucleară Bushehr este prima construită în Iran. Lucrările au început în 1975, fiind ulterior suspendate și reluate în 1995, cu participarea companiei ruse Rosatom. Primul reactor, cu o capacitate de 1.000 de megawați, a fost pus în funcțiune și predat Iranului în 2013. În 2016 a început construcția celui de-al doilea reactor.

Deși are o capacitate de producție de 1.000 MW, centrala acoperă doar o mică parte din necesarul energetic al Iranului.

Șeful AIEA, Rafael Grossi, avertizase recent că instalația de la Bushehr nu ar trebui să devină țintă, tocmai din cauza riscurilor majore pe care le-ar implica un eventual accident nuclear.