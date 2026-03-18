Victor Ponta depune plângere penală împotriva Oanei Țoiu. „Sunt niște scelerați, societatea a luat-o razna”

Victor Ponta e hotărât să depună plângere penală împotriva Oanei Țoiu, acuzată că a împiedicat-o pe fiica fostului premier să urce în avion, pentru a părăsi zona de conflict, respectiv Dubaiul.

Victor Ponta, fost președinte PSD, a anunțat că va depune plângerea penală la Parchet săptămâna viitoare împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Ponta a strâns deja toate probele.

„Nu am discutat cu Nicușor Dan. Vom face plângere penală. Am strâns toate datele, avem lista cu toți cei care au fost în avion, sunt o mulțime de majori, oameni cu pile de pe la Neamț. Probabil, săptămâna viitoare voi merge la Parchet. Au mințit și au încălcat legea”, a declarat Victor Ponta pentru Gândul.

Victor Ponta, atac la adresa USR: „Sunt niște scelerați!”

Statul român avea obligația de a proteja minora aflată departe de casă, în zona de conflict, susține Ponta. Potrivit acestuia, fiica sa era înscrisă pe listă, iar aeronava a plecat cu locuri goale și cu persoane majore la bord.

„Este o HG care la asta se referă, obligația statului român față de minorii aflați în zonele de conflict. Atenție! Nu trebuia să fie pe nicio listă! E pe listă. Dar nu trebuia să fie pe nicio listă. Orice copil român care se duce acum în Ghana sau în Noua Zeelandă sau în Peru, la consulat, consulul e obligat să îl sprijine, dacă e un minor neînsoțit, aflat într-o zonă de conflict. Faptul că un partid parlamentar primește bani de la bugetul de stat, milioane de euro ca să se războiască cu niște copii arată că sunt niște scelerați, că societatea a luat-o razna. În loc să ne preocupăm de problemele grave legate de faptul că sănătatea și educația sunt mai rău decât anul trecut, firmele din infrastructură nu sunt plătite de luni de zile... Mai vorbește cineva despre cultură și sport? Nu mai există nimic. Dar cumpără Miruță rachete din Germania (...)”, a transmis Ponta.

Acesta consideră că premierul Bolojan și alți oficiali nu au curaj să ia atitudine în scandal, deși cunosc adevărul, pentru că le e frică de USR și de ONG-urile care ar fi în siajul formațiunii.

„Eu, dacă aveam un ministru PSD, îi ceream demisia și îi spuneam „ești un nenorocit! Nu te bați cu copiii! Bate-te cu Țoiu, cu Miruță!” Faptul că lor le e frică să spună chestia asta (...) Legile justiției cine le face în România? ONG-urile!”, a mai transmis Ponta.