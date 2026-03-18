Moscova condamnă „asasinarea" liderilor iranieni de către SUA și Israel

Kremlinul a condamnat miercuri ceea ce a numit „asasinarea” liderilor iranieni în atacurile aeriene americano-israeliene, la o zi după ce agenția de presă semioficială iraniană Fars a confirmat că Ali Larijani, unul din consilierii principali ai defunctului ghid suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis la Teheran, relatează Reuters.

„Condamnăm cu fermitate vătămarea sănătăţii şi, cu atât mai mult, asasinarea reprezentanţilor conducerii Iranului suveran şi ai altor ţări", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa sa zilnică de presă, scrie Agerpres.

Rusia, care a construit şi contribuie la exploatarea singurei centrale nucleare din Iran, a criticat vehement atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, un partener apropiat, şi a solicitat încetarea imediată a focului şi iniţierea negocierilor.

Publicaţia The Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu problema, a relatat marţi că Rusia şi-a extins schimbul de informaţii şi cooperarea militară cu Teheranul, furnizând imagini din satelit şi tehnologie avansată de drone pentru a ajuta Iranul în ţintirea forţelor SUA în regiune.

Întrebat despre această relatare de presă, Peskov a sugerat că este vorba de o "ştire falsă": „După cum ştiţi, în prezent circulă o mulţime de informaţii diferite despre acest război. Cele mai multe nu sunt altceva decât dezinformare, aşa că nu considerăm necesar să le comentăm pe fiecare în parte".

„Reprezentanţi oficiali ai SUA au făcut declaraţii pe această temă şi au spus că nu dispun de informaţii pe acest subiect", a adăugat el.