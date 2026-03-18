Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Exclusiv Expertul în energie Dumitru Chisăliță: Motorina va fi din ce în ce mai scumpă, dar plafonarea ar fi o mare greșeală

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a vorbit miercuri, la „Interviurile Adevărul”, despre scumpirile accentuate ale motorinei din ultima perioadă, prețuri care se apropie de 10 lei, pentru că România încă nu a luat măsuri de urgență. „Motorina va fi din ce în ce mai scumpă, dar plafonarea ar fi o mare greșeală”, a spus expertul, adăugând că România nu este în pericolul care ar putea impune raționalizarea.

UPDATE Plafonarea prețului la carburanți ar fi o mare greșeală

Sunt țări care au plafonat prețul carburanților, pentru că știau exact ce stocuri au, a spus expertul, dând exemplul Croației.

Dar eu dacă știu azi că motorina intră în țară cu 9,3 lei și oblig benzinarii să vândă cu 8,68 e o problemă”, a spus expertul.

„E foarte simplu să dai din pix o plafonare, dar se distrug contracte, pot să am probleme doi ani de zile până refac acele contracte. În spate e un complex enorm de flux creat în mulți ani înainte. Dacă vin cu o plafonare, stric tot.

Trebuie să vină cu niște abordări care să nu fie deloc populiste, așa cum ar fi plafonarea. Ar avea efecte mai dezastruoase mai mari decât războiul”, a spus expertul.

Într-o stare de criză pe care am gândit-o la 9,5 lei s-ar putea aplica un model de neutralitate fiscală, a spus expertul. „Adică, față de prețul previzionat, România a colectat de la începutul anului vreo 40-50 de milioane de euro. Aceștia ar putea fi dați înapoi populației sub forma returnării accizelor.

Eliminarea taxelor la taxe, a numite facilități pentru firme.

Cu toate aceste măsuri am putea ține prețul sub 9 lei, undeva pe la 8,68 – 8,78 lei”, a spus Dumitru Chisăliță.

Întrebat dacă românii par a fi reticenţi faţă de maşinile electrice, expertul a spus că românii „au fost prostiţi”, ajungând ca un om de bună credinţă care a luat o maşină cu autonomie de 400 km, vede că are de fapt 200 km în primii doi ani şi apoi doar 50 km autonomie.

Întrebat ce recomandări ar face românilor în privința alegerii mașinii din punct de vedere al carburanților, expertul a spus scă ar trebui să caute o mașină care asă aibă „un consum corect din fabrică” și să țină cont și de scopul pentru care o cumpără.

Nu e neapărat important dacă e pe motorină sau benzină, ci cât de mare este consumul și la ce o folosești”, a spus el.

Întrebat care ar fi prognoza pe următoarea lună, Dumitru Chisăliță a spus că „vom atinge nivelul de 10 lei motorina standard”. „Dacă rămânem la 100 de dolari barilul, prețul la pompă va fi de 10 lei litrul de motorină la pompă în România”, a spus expertul.

Dumitru Chisăliță la Interviurile Adevărul
UPDATE Dacă cifrele prezentate de autorități sunt corecte, motorina nu se va raționaliza

Întrebat dacă există riscul raționalizării carburanților, Chisăliță a spus că, dacă cifrele sunt corecte, iar contractele sunt securizate, România va fi ferită de raționalizarea motorinei.

Dacă acele cifre nu sunt corecte, se poate întâmpla orice scenariu”, a spus Chisăliță.

Întrebat care este cel mai prost scenariu energetic, expertul a spus că poate fi vorba despre un management defectuos. „Suntem feriți de problemele pe care le au alte țări, dar este foarte important managementul. Încrederea se face prin a fi corect și să înțelegem că sunt niște măsuri care trebuie luate. Nu să vii peste trei săptămâni cu măsuri, că poate fi prea târziu.

Vedem niște abordări puerile, că dacă venim cu măsuri abia peste doi ani le putem retrage.

Nu acciza este importantă în acest caz , ci ponderea TVA-ului în preț. Sunt bani care se duc în bugetul de stat”, a spus expertul.

UPDATE: Nu avem de ce să declanșăm starea de criză

Dacă se vor lua măsuri, ne putem întoarce la preţurile de dinainte. Deşi este cam târziu pentru agricultură, care în martie, aprilie, consumă foarte multă motorină pentru lucrările agricole.

Pentru cei cu salarii şi pensii foarte mici este dificil să strângă bani pentru motorina necesară în agricultură, a spus Chisăliţă, afirmând că sunt mulţi agricultori care au spus că preferă să lase terenul pârloagă.

Problema agricultorilor este cash-ul, pentru că nu şi-au încasat subvenţiile pe anul trecut. Dacă ne trezim în mai că vrem să-i ajutăm pe agricultori, pentru ei va fi prea târziu”, a spus expertul.

Am cerut încă din primele zile ale crizei constituirea unui comitet interministerial, care să spună câte stocuri mai avem zilnic. În lipsa acestor date, fiecare persoană intră în panică, nu va ști ce să facă.

Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Un plin de mașină costă cu până la 44 de lei mai mult. Ministrul Finanțelor: „Ne îngrijorează situația”

De ce să declanșăm starea de criză? Pentru că starea de urgență nu are nimic de-a face cu prețurile”, a spus el.

Dumitru Chisăliță la Interviurile Adevărul
UPDATE Motorina va fi din ce în ce mai scumpă

Întrebat dacă se mai poate face ceva pentru a scădea preţul motorinei, expertul în energie Dumitru Chisăliţă a spus: „Cred că deja este târziu și lucrurile nu mai pot rămâne mult timp așa, pentru că încep să se prăbușească anumite segmente.

România produce 2/3 din țițeiul pe care-l procesează. Adică obține 1/5 din motorina pe care o consumă România. Asta înseamnă că avem o dependență foarte mare de importuri, în special țiței kazah și țiței azer.

Dacă la nivel de benzină nu avem probleme, motorină importăm undeva la 40% motorină importată

Atât țițeiul cât și motorina pe care o importăm o importăm la prețurile stabilite de burse”, a spus Chisăliță la „Interviurile Adevărul”.

El a spus că ce plătim noi azi la pompă este motorina cumpărată acum două săptămâni.

Stocul pe care-l avem e format dintr-un mix din stocurile care încă sunt la prețul de 8 lei, cu prețul la care am importat după ce a început războiul.

„Motorina va fi din ce în ce mai scumpă. La începutul lunii aprilie va fi de peste 10 lei”, a spus Chisăliță.

Acum avem o stagnare a prețului la motorină de câteva zile, dacă lucrurile se vor menține vom avea în jur de 10 lei la începutul lunii aprilie. Dacă prețul țițeiului crește, vor fi creșteri și la noi. Acestea sunt prognozele”, a spus Chisăliță.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a afirmat că prețul motorinei se apropie de 10 lei/litru, depășind prognoza sa și că Romania ar putea lua abia joi măsuri, deși alte state deja au decis plafonări sau scăderea accizei.

În plus, ministrul cere stare de criză în energie. „Noi avem stocuri pentru aproximativ 4 luni, dar aproape jumătate din rezerve sunt în afara țării, nu se știe unde. Noi avem o problemă cu motorina, producem benzină, dar importăm motorină, iar materia primă vine inclusiv din Rusia, via Turcia și India”, a spus expertul.

În ultimii ani, piața energetică europeană a trecut prin una dintre cele mai rapide reconfigurări din istoria sa. Invazia Ucrainei de către Rusia în 2022 a declanșat un val de sancțiuni care a rupt, cel puțin formal, relația energetică directă dintre Uniunea Europeană și Moscova. România, integrată istoric în fluxurile petroliere din zona Mării Negre și din spațiul ex-sovietic, a resimțit această schimbare în mod particular, avertizează expertul în energie Dumitru Chisăliță.

Datele INS arată o transformare radicală: în 2020, aproximativ 68% din motorina importată de România provenea din Rusia. Până în 2024–2025, acest flux a dispărut aproape complet. În locul lui au apărut furnizori noi — Turcia, Arabia Saudită și India — ale căror exporturi către România au crescut exploziv.

Cifre record: românii scot acum din buzunar peste 9 lei pentru un litru de motorină „obișnuită”
Expertul în energie Dumitru Chisăliță
Motorina scumpă a României și iluzia sancțiunilor energetice asupra Rusiei

Creșterile sunt spectaculoase: importurile de motorină din Turcia au crescut cu peste 1000%, cele din India cu peste 1300%, iar cele din Arabia Saudită cu aproape 40.000%. Aceste cifre nu reflectă doar o diversificare comercială, ci o reorganizare structurală a lanțurilor globale de rafinare.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează că, la aproape două săptămâni de la debutul celei mai mari crize mondiale a petrolului, din cauza unei „scăpări” într-un document, „aflăm că stocurile strategice de produse petroliere de fapt există, dar nu sunt în țară, dar de fapt sunt pe hârtie, dar de fapt acum intenționăm să controlăm dacă ele există”.

Potrivit expertului, lipsa de transparență privind țările unde s-ar afla aceste stocuri poate fi interpretată ca „o problemă reală de stocuri sau aprovizionare care este ascunsă publicului”.

Pe de altă parte, spune expertul, „cererea de declarare a unei stări de urgență ar putea sugera că există temeri privind disponibilitatea reală a stocurilor petroliere sau accesul rapid la ele”.

„În acest caz, problema nu ar mai fi prețul combustibilului, ci securitatea energetică a României. Această ipoteză devine relevantă în contextul în care o parte importantă a stocurilor strategice este depozitată în afara României, există mecanisme de delegare și ticketing, iar informațiile publice despre localizarea și accesibilitatea reală a acestor stocuri sunt limitate”, consideră expertul.

